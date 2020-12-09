https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588352895.html

Заболеваемость COVID-19 в больших городах вдвое выше средней по России

Заболеваемость COVID-19 в больших городах вдвое выше средней по России

Заболеваемость COVID-19 примерно в 2 раза выше в больших городах по сравнению с показателями в целом по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:50

2020-12-09T10:50

2020-12-09T11:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 примерно в 2 раза выше в больших городах по сравнению с показателями в целом по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Примерно в 2 раза выше показатель (заболеваемости с COVID-19) на 100 тысяч населения в большом городе, даже если он не столичный, от того, что в целом по стране", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество