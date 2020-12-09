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Заболеваемость COVID-19 в больших городах вдвое выше средней по России
Заболеваемость COVID-19 в больших городах вдвое выше средней по России
Заболеваемость COVID-19 примерно в 2 раза выше в больших городах по сравнению с показателями в целом по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:50
2020-12-09T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 примерно в 2 раза выше в больших городах по сравнению с показателями в целом по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Примерно в 2 раза выше показатель (заболеваемости с COVID-19) на 100 тысяч населения в большом городе, даже если он не столичный, от того, что в целом по стране", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество

Заболеваемость COVID-19 в больших городах вдвое выше средней по России

10:50 09.12.2020 (обновлено: 11:10 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 примерно в 2 раза выше в больших городах по сравнению с показателями в целом по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Примерно в 2 раза выше показатель (заболеваемости с COVID-19) на 100 тысяч населения в большом городе, даже если он не столичный, от того, что в целом по стране", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
 
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