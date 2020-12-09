https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324460.html

В Роспотребнадзоре оценили прогнозы по коронавирусу в России

В Роспотребнадзоре оценили прогнозы по коронавирусу в России

Развитие эпидемического процесса, связанного с COVID-19, в России продолжается, но оснований для пессимистичных прогнозов нет: возможно, в ближайшие недели... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T05:20

2020-12-09T05:20

2020-12-09T05:21

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Развитие эпидемического процесса, связанного с COVID-19, в России продолжается, но оснований для пессимистичных прогнозов нет: возможно, в ближайшие недели начнётся этап стабилизации, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он отметил, что подъем заболеваемости в осенне-зимний период был вполне ожидаем, так как погодные факторы усугубляют этот процесс."Мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации", - подчеркнул Горелов.По его словам, число выявляемых случаев коронавируса выросло ещё и за счет того, что увеличилось число проводимых тестов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество