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Распространение нового коронавируса
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В Роспотребнадзоре оценили прогнозы по коронавирусу в России
В Роспотребнадзоре оценили прогнозы по коронавирусу в России
Развитие эпидемического процесса, связанного с COVID-19, в России продолжается, но оснований для пессимистичных прогнозов нет: возможно, в ближайшие недели... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T05:20
2020-12-09T05:21
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Развитие эпидемического процесса, связанного с COVID-19, в России продолжается, но оснований для пессимистичных прогнозов нет: возможно, в ближайшие недели начнётся этап стабилизации, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он отметил, что подъем заболеваемости в осенне-зимний период был вполне ожидаем, так как погодные факторы усугубляют этот процесс."Мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации", - подчеркнул Горелов.По его словам, число выявляемых случаев коронавируса выросло ещё и за счет того, что увеличилось число проводимых тестов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре оценили прогнозы по коронавирусу в России

05:20 09.12.2020 (обновлено: 05:21 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Развитие эпидемического процесса, связанного с COVID-19, в России продолжается, но оснований для пессимистичных прогнозов нет: возможно, в ближайшие недели начнётся этап стабилизации, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Несмотря на то, что развитие эпидемического процесса продолжается, об этом свидетельствует наличие пиковых значений, оснований для пессимистических прогнозов все же нет. Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины", - сказал Горелов журналистам.
Он отметил, что подъем заболеваемости в осенне-зимний период был вполне ожидаем, так как погодные факторы усугубляют этот процесс.
"Мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации", - подчеркнул Горелов.
По его словам, число выявляемых случаев коронавируса выросло ещё и за счет того, что увеличилось число проводимых тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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