https://ria.ru/20201209/kontrabanda-1588414192.html

Посла Молдавии в России отозвали из-за скандала с контрабандой

Посла Молдавии в России отозвали из-за скандала с контрабандой

Посла Молдавии в России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:13

2020-12-09T14:13

2020-12-09T16:47

ион кику

мид молдавии

россия

андрей негуца

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Посла Молдавии в России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.Ранее в Кишиневе сообщили, что Служба информации и безопасности предотвратила незаконный вывоз анаболических веществ на автомобиле с номерными знаками посольства страны в России.Он обратился к министру иностранных дел Аурелию Чокою с требованием обратить особое внимание на работу дипмиссий. Глава кабмина отметил, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой и, если подобное происходит, значит, МИД нужны изменения.Отзыв посла произошел на фоне политического кризиса в Молдавии: недавно избранный президент Майя Санду и ее сторонники требуют отставки правительства и досрочных выборов в парламент.

https://ria.ru/20201208/moldaviya-1588091816.html

россия

молдавия

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ион кику, мид молдавии, россия, андрей негуца, молдавия, в мире