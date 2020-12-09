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Посла Молдавии в России отозвали из-за скандала с контрабандой
Посла Молдавии в России отозвали из-за скандала с контрабандой
Посла Молдавии в России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:13
2020-12-09T16:47
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КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Посла Молдавии в России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.Ранее в Кишиневе сообщили, что Служба информации и безопасности предотвратила незаконный вывоз анаболических веществ на автомобиле с номерными знаками посольства страны в России.Он обратился к министру иностранных дел Аурелию Чокою с требованием обратить особое внимание на работу дипмиссий. Глава кабмина отметил, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой и, если подобное происходит, значит, МИД нужны изменения.Отзыв посла произошел на фоне политического кризиса в Молдавии: недавно избранный президент Майя Санду и ее сторонники требуют отставки правительства и досрочных выборов в парламент.
https://ria.ru/20201208/moldaviya-1588091816.html
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ион кику, мид молдавии, россия, андрей негуца, молдавия, в мире

Посла Молдавии в России отозвали из-за скандала с контрабандой

14:13 09.12.2020 (обновлено: 16:47 09.12.2020)
 
© Sputnik / Рамиль СитдиковПосол Молдавии в РФ Андрей Негуца
Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Посла Молдавии в России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.
Ранее в Кишиневе сообщили, что Служба информации и безопасности предотвратила незаконный вывоз анаболических веществ на автомобиле с номерными знаками посольства страны в России.

"По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся", — прокомментировал премьер республики Ион Кику.

Он обратился к министру иностранных дел Аурелию Чокою с требованием обратить особое внимание на работу дипмиссий. Глава кабмина отметил, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой и, если подобное происходит, значит, МИД нужны изменения.
Отзыв посла произошел на фоне политического кризиса в Молдавии: недавно избранный президент Майя Санду и ее сторонники требуют отставки правительства и досрочных выборов в парламент.
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