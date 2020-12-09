Посла Молдавии в России отозвали из-за скандала с контрабандой
14:13 09.12.2020 (обновлено: 16:47 09.12.2020)
© Sputnik / Рамиль СитдиковПосол Молдавии в РФ Андрей Негуца
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Посла Молдавии в России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.
Ранее в Кишиневе сообщили, что Служба информации и безопасности предотвратила незаконный вывоз анаболических веществ на автомобиле с номерными знаками посольства страны в России.
"По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся", — прокомментировал премьер республики Ион Кику.
Он обратился к министру иностранных дел Аурелию Чокою с требованием обратить особое внимание на работу дипмиссий. Глава кабмина отметил, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой и, если подобное происходит, значит, МИД нужны изменения.
Отзыв посла произошел на фоне политического кризиса в Молдавии: недавно избранный президент Майя Санду и ее сторонники требуют отставки правительства и досрочных выборов в парламент.