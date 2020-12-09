https://ria.ru/20201209/konkurs-1588506130.html

Удмуртские бренды вошли в топ-10 конкурса "Вкусы России"

Удмуртские бренды вошли в топ-10 конкурса "Вкусы России"

Удмуртские национальные перепечи и ижевские овощные чипсы вошли в топ-десятку конкурса "Вкусы России" по трем номинациям, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T21:06

2020-12-09T21:06

2020-12-09T21:06

удмуртская республика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 9 дек – РИА Новости. Удмуртские национальные перепечи и ижевские овощные чипсы вошли в топ-десятку конкурса "Вкусы России" по трем номинациям, сообщили в пресс-службе главы региона.В национальном конкурсе "Вкусы России", организованном Минсельхозом РФ, гастрономические символы Удмуртии представили 9 предприятий республики. Продукция от удмуртских производителей была представлена в трех номинациях: "Попробуй, полюбишь", "Из нашей деревни" и "На всю страну"."В ходе народного голосования, в котором могли принять участие все жители страны, за бренды Удмуртии было отдано более 22,6 тысяч голосов. Абсолютным лидером народного выбора стали ижевские овощные чипсы, за них проголосовали 18 тысяч 457 человек. В итоге они вошли в первую десятку популярных вкусов России в номинации "Нас выбирают", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.Отмечается, что ижевские овощные чипсы также отмечены в номинации "Вкус без границ", где выбирали региональные бренды с экспортным потенциалом. "Вкус удмуртских хрустящих натуральных сушеных овощей для легкого и здорового перекуса, выпускаемых под марками "Вегенсы" и "Нечипсы", на сегодня уже попробовали жители не только региона, но и Москвы и Санкт-Петербурга, здесь они активно завоевывают магазины премиум-класса. А также Китая, Белоруссии, Украины и Казахстана. Отечественный и международные рынки освоены за довольно короткий период - агрокомпания была создана в сентябре 2017 года и уже в марте 2018-го предложила потребителям свой инновационный продукт, при производстве которых уникальная технология сушки позволяет сохранять до 90% витаминов и микроэлементов", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что компания уже отрабатывает каналы сбыта в Австрии, Германии, Англии, а в ближайшее время планирует создать овощной кластер на территории Удмуртии по выращиванию, хранению, переработке овощей объемом 10 тысяч тонн в год. Власти региона считают, что с расширением производства стабильный канал сбыта выращенной сельхозпродукции могут получить и другие овощеводы республики, что позитивно скажется на развитии всей отрасли овощеводства."В топ-10 в номинацию "Загляните на огонек", где соревновались не просто местные деликатесы, а те, которые могут за счет своего качества и известности привлекать в регионы туристов, экспертная комиссия включила удмуртские перепечи. И как одни из самых туристических привлекательных продуктов питания получили от организаторов "бонус" - с изображением удмуртских перепечей будут выпущены банковские карты", - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.По данным ведомства, в целом лауреатами первого национального конкурса "Вкусы России" стали 9 продуктовых брендов Удмуртии, в том числе сарапульская копченая стерлядь, удмуртский крем-мед, каракулинская пастила-пластинка, вяткогубернский мед, козий сыр, минеральная вода "Увинская жемчужина" и годекшурские пельмени. Все они также будут представлены на официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф, с данным каталогом региональных брендов люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.

https://ria.ru/20201208/konkurs-1588271639.html

https://ria.ru/20201208/prizery-1588264232.html

https://ria.ru/20201123/arkhyz-1585879414.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), удмуртская республика (удмуртия), общество