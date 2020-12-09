https://ria.ru/20201209/konferentsiya-1588417322.html

Мюнхенская конференция по безопасности не состоится в этом году

Мюнхенская конференция по безопасности не состоится в этом году

Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была пройти 19-21 февраля 2021 года, не состоится в эти сроки из-за пандемии коронавируса, сообщил глава... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:23

2020-12-09T14:23

2020-12-09T14:31

вольфганг ишингер

германия

мюнхен

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была пройти 19-21 февраля 2021 года, не состоится в эти сроки из-за пандемии коронавируса, сообщил глава МКБ Вольфганг Ишингер.По его словам, новая дата будет обнародована после согласования с компетентными органами Германии.Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики.

https://ria.ru/20201207/aviasalon-1588011961.html

германия

мюнхен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вольфганг ишингер, германия, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности, в мире