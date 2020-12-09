https://ria.ru/20201209/konferentsiya-1588417322.html
Мюнхенская конференция по безопасности не состоится в этом году
Мюнхенская конференция по безопасности не состоится в этом году
Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была пройти 19-21 февраля 2021 года, не состоится в эти сроки из-за пандемии коронавируса, сообщил глава... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:23
2020-12-09T14:23
2020-12-09T14:31
вольфганг ишингер
германия
мюнхен
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была пройти 19-21 февраля 2021 года, не состоится в эти сроки из-за пандемии коронавируса, сообщил глава МКБ Вольфганг Ишингер.По его словам, новая дата будет обнародована после согласования с компетентными органами Германии.Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики.
https://ria.ru/20201207/aviasalon-1588011961.html
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вольфганг ишингер, германия, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности, в мире