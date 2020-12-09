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Глава СК предложил изменить условия снятия ареста с имущества обвиняемого
Глава СК предложил изменить условия снятия ареста с имущества обвиняемого
Следственный комитет РФ предлагает дополнить статью 115 УПК РФ, отменив возможность снять арест с имущества обвиняемого до того, как потерпевший получит... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T03:12
2020-12-09T03:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
общество
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает дополнить статью 115 УПК РФ, отменив возможность снять арест с имущества обвиняемого до того, как потерпевший получит возмещение, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Он отметил, что анализ правоприменительной практики о противодействии коррупции показал, что хищения денег из бюджета совершаются, как правило, в форме мошенничества, присвоения или растраты.Бастрыкин подчеркнул, что Следственный комитет всегда поддерживал идею, что истец по уголовному делу должен освобождаться от того, чтобы дважды участвовать в судебных разбирательствах – вначале по уголовному, а затем по гражданскому делу. Пленум Верховного Суда РФ обязал суды принимать исчерпывающие меры для разрешения гражданского иска и не допускать при постановлении обвинительного приговора необоснованной передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства."Кроме того, нами предлагается дополнить статью 115 Уголовно-процессуального кодекса нормой, содержащей положение о сохранении наложенного в ходе уголовного судопроизводства ареста на имущество до фактического обращения на него взыскания при вступлении в законную силу обвинительного приговора, в котором судом исковые требования гражданского истца удовлетворены, либо за ним признано право на удовлетворение гражданского иска, и вопрос о размере его возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства", - сказал Бастрыкин.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, общество

Глава СК предложил изменить условия снятия ареста с имущества обвиняемого

03:12 09.12.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает дополнить статью 115 УПК РФ, отменив возможность снять арест с имущества обвиняемого до того, как потерпевший получит возмещение, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
Он отметил, что анализ правоприменительной практики о противодействии коррупции показал, что хищения денег из бюджета совершаются, как правило, в форме мошенничества, присвоения или растраты.
Бастрыкин подчеркнул, что Следственный комитет всегда поддерживал идею, что истец по уголовному делу должен освобождаться от того, чтобы дважды участвовать в судебных разбирательствах – вначале по уголовному, а затем по гражданскому делу. Пленум Верховного Суда РФ обязал суды принимать исчерпывающие меры для разрешения гражданского иска и не допускать при постановлении обвинительного приговора необоснованной передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
"Кроме того, нами предлагается дополнить статью 115 Уголовно-процессуального кодекса нормой, содержащей положение о сохранении наложенного в ходе уголовного судопроизводства ареста на имущество до фактического обращения на него взыскания при вступлении в законную силу обвинительного приговора, в котором судом исковые требования гражданского истца удовлетворены, либо за ним признано право на удовлетворение гражданского иска, и вопрос о размере его возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства", - сказал Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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СК рассказал о высокопоставленных чиновниках, осужденных за коррупцию
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваОбщество
 
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