https://ria.ru/20201209/kompensatsiya-1588322480.html

Глава СК предложил изменить условия снятия ареста с имущества обвиняемого

Глава СК предложил изменить условия снятия ареста с имущества обвиняемого

Следственный комитет РФ предлагает дополнить статью 115 УПК РФ, отменив возможность снять арест с имущества обвиняемого до того, как потерпевший получит... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T03:12

2020-12-09T03:12

2020-12-09T03:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

общество

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает дополнить статью 115 УПК РФ, отменив возможность снять арест с имущества обвиняемого до того, как потерпевший получит возмещение, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Он отметил, что анализ правоприменительной практики о противодействии коррупции показал, что хищения денег из бюджета совершаются, как правило, в форме мошенничества, присвоения или растраты.Бастрыкин подчеркнул, что Следственный комитет всегда поддерживал идею, что истец по уголовному делу должен освобождаться от того, чтобы дважды участвовать в судебных разбирательствах – вначале по уголовному, а затем по гражданскому делу. Пленум Верховного Суда РФ обязал суды принимать исчерпывающие меры для разрешения гражданского иска и не допускать при постановлении обвинительного приговора необоснованной передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства."Кроме того, нами предлагается дополнить статью 115 Уголовно-процессуального кодекса нормой, содержащей положение о сохранении наложенного в ходе уголовного судопроизводства ареста на имущество до фактического обращения на него взыскания при вступлении в законную силу обвинительного приговора, в котором судом исковые требования гражданского истца удовлетворены, либо за ним признано право на удовлетворение гражданского иска, и вопрос о размере его возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства", - сказал Бастрыкин.

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, общество