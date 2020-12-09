США в 2020 году объявили "холодную войну" Китаю, считает эксперт
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
"В июне-июле этого года сразу четыре видных представителя американской администрации… выступили с беспрецедентно грубым, я тут не могу употребить иного слова, наездом на Китай и с беспрецедентными формулировками, нацеленными на демонизацию китайского государственного руководства. С моей точки зрения, такой демарш свидетельствует, что в 2020 году среди того, что мы утратили, мы утратили дипломатию. Если считать дипломатией выступление (госсекретаря) Помпео в президентской библиотеке Ричарда Никсона 23 июля сего года, то что тогда называется объявлением военных действий? По многим комментариям и в США, и в Китае, и во всем мире Помпео фактически объявил Китаю новую холодную войну. А с какой целью? С целью смены режима в этой стране", - заявил Сумский на XI Азиатской конференции клуба "Валдай".
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По его оценке, в 2020 году "произошел скачкообразный переход количества в качество - конфликты, противоречия, которые копились в американо-китайских отношениях в течение последней четверти века, стали такой степени зрелости, что именно они, а не множественные элементы сотрудничества, стали главными в американо-китайских отношениях".
Эксперт заметил также, что "заявления Помпео и его собратьев по Республиканской партии уже не были голословными, их уже подпирала целая система хорошо известных санкционных и торгово-воинственных действий, целая система, направленная на переформатирование восточного пространства в духе американской Индо-Тихоокеанской стратегии".
По его прогнозу, "в ближайшие месяцы мы выясним, что Джо Байден от Дональда Трампа в области внешней политики не очень сильно отличается".
"Такого рода перемены не могут быть делом только двух сторон - США и Китая. Они становятся делом всей остальной Азии, всего мира и нашей страны", - предупредил эксперт.