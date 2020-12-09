https://ria.ru/20201209/kitay-1588389677.html

США в 2020 году объявили "холодную войну" Китаю, считает эксперт

США в 2020 году объявили "холодную войну" Китаю, считает эксперт

США фактически объявили холодную войну Китаю в 2020 году, считает директор центра АСЕАН МГИМО МИД РФ Виктор Сумский. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:50

2020-12-09T12:50

2020-12-09T12:50

дональд трамп

мгимо

ричард никсон

джо байден

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США фактически объявили холодную войну Китаю в 2020 году, считает директор центра АСЕАН МГИМО МИД РФ Виктор Сумский."В июне-июле этого года сразу четыре видных представителя американской администрации… выступили с беспрецедентно грубым, я тут не могу употребить иного слова, наездом на Китай и с беспрецедентными формулировками, нацеленными на демонизацию китайского государственного руководства. С моей точки зрения, такой демарш свидетельствует, что в 2020 году среди того, что мы утратили, мы утратили дипломатию. Если считать дипломатией выступление (госсекретаря) Помпео в президентской библиотеке Ричарда Никсона 23 июля сего года, то что тогда называется объявлением военных действий? По многим комментариям и в США, и в Китае, и во всем мире Помпео фактически объявил Китаю новую холодную войну. А с какой целью? С целью смены режима в этой стране", - заявил Сумский на XI Азиатской конференции клуба "Валдай".По его оценке, в 2020 году "произошел скачкообразный переход количества в качество - конфликты, противоречия, которые копились в американо-китайских отношениях в течение последней четверти века, стали такой степени зрелости, что именно они, а не множественные элементы сотрудничества, стали главными в американо-китайских отношениях".Эксперт заметил также, что "заявления Помпео и его собратьев по Республиканской партии уже не были голословными, их уже подпирала целая система хорошо известных санкционных и торгово-воинственных действий, целая система, направленная на переформатирование восточного пространства в духе американской Индо-Тихоокеанской стратегии".По его прогнозу, "в ближайшие месяцы мы выясним, что Джо Байден от Дональда Трампа в области внешней политики не очень сильно отличается".

https://ria.ru/20201208/protest-1588236557.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/ssha-1587578684.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мгимо, ричард никсон, джо байден, китай, сша, в мире