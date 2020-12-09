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После кражи имущества из самолета "Судного дня" завели уголовное дело
После кражи имущества из самолета "Судного дня" завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после хищения имущества на миллион рублей из самолета Ил-80, находящегося на аэродроме в Таганроге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:41
2020-12-09T12:10
ил-86
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после хищения имущества на миллион рублей из самолета Ил-80, находящегося на аэродроме в Таганроге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Ростовской области.В полицию поступило сообщение от руководства одного из предприятий Таганрога о том, что из Ил-80 похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей. На аэродром выехала следственно-оперативная группа."По собранным материалам следственным управлением УМВД России по городу Таганрогу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража", - говорится в сообщении.Ранее представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил РИА Новости, что в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с заявлением, что при осмотре одного из самолетов "обнаружено вскрытие грузового люка". Источник агентства уточнил, что речь идет об Ил-80, который проходил техобслуживание, из самолета пропала радиоаппаратура.Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют самолетом "Судного дня".
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ил-86, таганрог, происшествия

После кражи имущества из самолета "Судного дня" завели уголовное дело

11:41 09.12.2020 (обновлено: 12:10 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после хищения имущества на миллион рублей из самолета Ил-80, находящегося на аэродроме в Таганроге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Ростовской области.
В полицию поступило сообщение от руководства одного из предприятий Таганрога о том, что из Ил-80 похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей. На аэродром выехала следственно-оперативная группа.
Первый бортовой комплекс технических средств (БКТС) на базе самолета ИЛ-80 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 13:18
Названа стоимость охраны аэродрома, где обворовали "самолет Судного дня"
"По собранным материалам следственным управлением УМВД России по городу Таганрогу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража", - говорится в сообщении.
Ранее представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил РИА Новости, что в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с заявлением, что при осмотре одного из самолетов "обнаружено вскрытие грузового люка". Источник агентства уточнил, что речь идет об Ил-80, который проходил техобслуживание, из самолета пропала радиоаппаратура.
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют самолетом "Судного дня".
 
Ил-86ТаганрогПроисшествия
 
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