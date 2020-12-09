https://ria.ru/20201209/khanuka-1588373480.html

Ханукальную свечу зажгут в Москве без участия верующих из-за COVID-19

Ханукальную свечу зажгут в Москве без участия верующих из-за COVID-19

Главный раввин России Берл Лазар по традиции зажжет первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве в четверг, однако из-за эпидемической ситуации... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:01

2020-12-09T12:01

2020-12-09T12:01

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар по традиции зажжет первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве в четверг, однако из-за эпидемической ситуации церемония впервые состоится без участия других верующих, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР)."В 17 вечера 10 декабря на Театральной площади рядом с памятником Карлу Марксу главный раввин России Берл Лазар подожжет огромную менору. Это будет первая ханукальная свеча. В связи с коронавирусом мы никого не приглашаем. Более чем за 20 лет впервые это событие пройдет без участия верующих. Будут только раввин и технические службы", - рассказали агентству в пресс-службе.Там отметили, что церемонию будут транслировать в YouTube-канале Московского Еврейского Общинного Центра (МЕОЦ), "чтобы община могла подключиться по ссылке".Обычно на театральной площади главы общин зажигают первую свечу ханукального светильника и поздравляют евреев с праздником. Это событие проходит при большом скоплении людей и сопровождается танцами и раздачей угощений.В 2020 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 10 по 18 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по легенде, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.

https://ria.ru/20191223/1562718911.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар, карл маркс, москва