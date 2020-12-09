https://ria.ru/20201209/keshbek-1588346697.html

В Ростуризме рассказали о результатах программы кешбэка

В Ростуризме рассказали о результатах программы кешбэка

Российские туристы в 2020 году в рамках программы туристического кешбэка потратили суммарно 6,5 миллиарда рублей на организацию путешествий по стране и получили РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:23

2020-12-09T10:23

2020-12-09T11:24

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские туристы в 2020 году в рамках программы туристического кешбэка потратили суммарно 6,5 миллиарда рублей на организацию путешествий по стране и получили обратно 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.Средства возвращались на карты платежной системы "Мир", которая выступила технологическим партнером программы.Ростуризм предложит направить средства, оставшиеся от программы стимулирования внутренних туристических поездок за 2020 год, на ее продолжение в последующие годы, заявили в ведомстве."Неизрасходованные в 2020 году в рамках программы (туристического кешбэка - ред.) средства Ростуризм предложит направить на ее продолжение в последующие годы", - сообщили в пресс-службе Ростуризма.Российские регионы за счет реализации программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) получили суммарно порядка 13 миллиардов рублей, заявили в Ростуризме."Программа также оказала существенный позитивный эффект на региональные экономики. По экспертным оценкам, турист в поездке дополнительно тратит примерно столько же, сколько и на само бронирование. Таким образом, региональные экономики за счет реализации программы получили суммарно около 13 млрд рублей", - посчитали в ведомстве.Там отметили, что в условиях кризиса и низкого осеннего спроса туризм и сфера гостеприимства в регионах получили существенную поддержку, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованы.Объём бронирования гостиниц вырос на 10-20%, а продажи туроператоров - на 40% в период действия программы стимулирования внутренних туристических поездок с помощью частичного возврата денег (кешбэка), заявляет пресс-служба Федерального агентства по туризму.Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк), запущенная в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, изменила ситуацию в туризме изнутри и показала вовлеченность государства в проблемы отрасли, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.По ее мнению, туристический кешбэк – самая прогрессивная мера поддержки туризма на сегодняшний день."В итоге программа изнутри изменила ситуацию в туризме – показала вовлеченность государства в проблематику и готовность искать самые смелые решения для отрасли и людей", - добавила она.Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа, второй - с 15 октября по 5 декабря. Во втором этапе программы участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), можно было приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января включительно. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.В программе участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), что позволяет отправиться в путешествия на выходные. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201208/keshbek-1588185608.html

https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

https://ria.ru/20201115/keshbek-1584506230.html

https://ria.ru/20201023/keshbek-1581183739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество