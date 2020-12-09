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Туризм
https://ria.ru/20201209/keshbek-1588346697.html
В Ростуризме рассказали о результатах программы кешбэка
В Ростуризме рассказали о результатах программы кешбэка
Российские туристы в 2020 году в рамках программы туристического кешбэка потратили суммарно 6,5 миллиарда рублей на организацию путешествий по стране и получили РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:23
2020-12-09T11:24
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские туристы в 2020 году в рамках программы туристического кешбэка потратили суммарно 6,5 миллиарда рублей на организацию путешествий по стране и получили обратно 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.Средства возвращались на карты платежной системы "Мир", которая выступила технологическим партнером программы.Ростуризм предложит направить средства, оставшиеся от программы стимулирования внутренних туристических поездок за 2020 год, на ее продолжение в последующие годы, заявили в ведомстве."Неизрасходованные в 2020 году в рамках программы (туристического кешбэка - ред.) средства Ростуризм предложит направить на ее продолжение в последующие годы", - сообщили в пресс-службе Ростуризма.Российские регионы за счет реализации программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) получили суммарно порядка 13 миллиардов рублей, заявили в Ростуризме."Программа также оказала существенный позитивный эффект на региональные экономики. По экспертным оценкам, турист в поездке дополнительно тратит примерно столько же, сколько и на само бронирование. Таким образом, региональные экономики за счет реализации программы получили суммарно около 13 млрд рублей", - посчитали в ведомстве.Там отметили, что в условиях кризиса и низкого осеннего спроса туризм и сфера гостеприимства в регионах получили существенную поддержку, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованы.Объём бронирования гостиниц вырос на 10-20%, а продажи туроператоров - на 40% в период действия программы стимулирования внутренних туристических поездок с помощью частичного возврата денег (кешбэка), заявляет пресс-служба Федерального агентства по туризму.Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк), запущенная в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, изменила ситуацию в туризме изнутри и показала вовлеченность государства в проблемы отрасли, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.По ее мнению, туристический кешбэк – самая прогрессивная мера поддержки туризма на сегодняшний день."В итоге программа изнутри изменила ситуацию в туризме – показала вовлеченность государства в проблематику и готовность искать самые смелые решения для отрасли и людей", - добавила она.Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа, второй - с 15 октября по 5 декабря. Во втором этапе программы участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), можно было приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января включительно. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.В программе участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), что позволяет отправиться в путешествия на выходные. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

В Ростуризме рассказали о результатах программы кешбэка

10:23 09.12.2020 (обновлено: 11:24 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТуристы около Нижнего Голубого озера в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
Туристы около Нижнего Голубого озера в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские туристы в 2020 году в рамках программы туристического кешбэка потратили суммарно 6,5 миллиарда рублей на организацию путешествий по стране и получили обратно 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.
"В рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 миллиарда рублей (суммарно 1 и 2 окно продаж). В программе приняло участие около 300 тысяч человек. Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Средства возвращались на карты платежной системы "Мир", которая выступила технологическим партнером программы.
Ростуризм предложит направить средства, оставшиеся от программы стимулирования внутренних туристических поездок за 2020 год, на ее продолжение в последующие годы, заявили в ведомстве.
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"Неизрасходованные в 2020 году в рамках программы (туристического кешбэка - ред.) средства Ростуризм предложит направить на ее продолжение в последующие годы", - сообщили в пресс-службе Ростуризма.
"Туристический кешбэк, как одна из системных мер по повышению доступности внутренних направлений, должен работать в комплексе со всем набором отраслевых инструментов в рамках национального проекта по туризму, обеспечивая синергетический эффект для развития отрасли", - считают в Ростуризме.
Российские регионы за счет реализации программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) получили суммарно порядка 13 миллиардов рублей, заявили в Ростуризме.
"Программа также оказала существенный позитивный эффект на региональные экономики. По экспертным оценкам, турист в поездке дополнительно тратит примерно столько же, сколько и на само бронирование. Таким образом, региональные экономики за счет реализации программы получили суммарно около 13 млрд рублей", - посчитали в ведомстве.
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Там отметили, что в условиях кризиса и низкого осеннего спроса туризм и сфера гостеприимства в регионах получили существенную поддержку, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованы.
"Государство впервые реализовало в туризме комплексную меру поддержки с одновременно высоким социальным и экономическим эффектом, а также высоким мультипликатором расходования бюджетных средств: на 1 государственный рубль пришлось 6 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране", - подчеркнули в Ростуризме.
Объём бронирования гостиниц вырос на 10-20%, а продажи туроператоров - на 40% в период действия программы стимулирования внутренних туристических поездок с помощью частичного возврата денег (кешбэка), заявляет пресс-служба Федерального агентства по туризму.
"У основных крупных туроператоров в период действия программы продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%. У агрегаторов, которые участвовали в программе, рост бронирований составил около 10-15%. Активность бронирований в гостиницах курортного и рекреационного формата за этот же период выросла в среднем на 15-20%", - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
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Эксперты рассказали, как кешбэк изменил спрос на туры по России
Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк), запущенная в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, изменила ситуацию в туризме изнутри и показала вовлеченность государства в проблемы отрасли, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
По ее мнению, туристический кешбэк – самая прогрессивная мера поддержки туризма на сегодняшний день.
"Мы решили пойти от конкретного человека, конкретного туриста – и поддержать его, а через него – всю отрасль и регионы. Уникальность программы в том, что каждому туристу предоставлялась возможность участия, но это не было чем-то обязательным, а значит, и не было заранее предопределенного результата. Все решали сами люди", - приводятся слова Догузовой в сообщении ведомства.
"В итоге программа изнутри изменила ситуацию в туризме – показала вовлеченность государства в проблематику и готовность искать самые смелые решения для отрасли и людей", - добавила она.
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Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа, второй - с 15 октября по 5 декабря. Во втором этапе программы участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), можно было приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января включительно. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.
В программе участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), что позволяет отправиться в путешествия на выходные. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.
 
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