В Ростуризме рассказали о результатах программы кешбэка
10:23 09.12.2020 (обновлено: 11:24 09.12.2020)
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТуристы около Нижнего Голубого озера в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские туристы в 2020 году в рамках программы туристического кешбэка потратили суммарно 6,5 миллиарда рублей на организацию путешествий по стране и получили обратно 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.
"В рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 миллиарда рублей (суммарно 1 и 2 окно продаж). В программе приняло участие около 300 тысяч человек. Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Средства возвращались на карты платежной системы "Мир", которая выступила технологическим партнером программы.
Ростуризм предложит направить средства, оставшиеся от программы стимулирования внутренних туристических поездок за 2020 год, на ее продолжение в последующие годы, заявили в ведомстве.
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"Неизрасходованные в 2020 году в рамках программы (туристического кешбэка - ред.) средства Ростуризм предложит направить на ее продолжение в последующие годы", - сообщили в пресс-службе Ростуризма.
"Туристический кешбэк, как одна из системных мер по повышению доступности внутренних направлений, должен работать в комплексе со всем набором отраслевых инструментов в рамках национального проекта по туризму, обеспечивая синергетический эффект для развития отрасли", - считают в Ростуризме.
Российские регионы за счет реализации программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) получили суммарно порядка 13 миллиардов рублей, заявили в Ростуризме.
"Программа также оказала существенный позитивный эффект на региональные экономики. По экспертным оценкам, турист в поездке дополнительно тратит примерно столько же, сколько и на само бронирование. Таким образом, региональные экономики за счет реализации программы получили суммарно около 13 млрд рублей", - посчитали в ведомстве.
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Там отметили, что в условиях кризиса и низкого осеннего спроса туризм и сфера гостеприимства в регионах получили существенную поддержку, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованы.
"Государство впервые реализовало в туризме комплексную меру поддержки с одновременно высоким социальным и экономическим эффектом, а также высоким мультипликатором расходования бюджетных средств: на 1 государственный рубль пришлось 6 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране", - подчеркнули в Ростуризме.
Объём бронирования гостиниц вырос на 10-20%, а продажи туроператоров - на 40% в период действия программы стимулирования внутренних туристических поездок с помощью частичного возврата денег (кешбэка), заявляет пресс-служба Федерального агентства по туризму.
"У основных крупных туроператоров в период действия программы продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%. У агрегаторов, которые участвовали в программе, рост бронирований составил около 10-15%. Активность бронирований в гостиницах курортного и рекреационного формата за этот же период выросла в среднем на 15-20%", - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк), запущенная в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, изменила ситуацию в туризме изнутри и показала вовлеченность государства в проблемы отрасли, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
По ее мнению, туристический кешбэк – самая прогрессивная мера поддержки туризма на сегодняшний день.
"Мы решили пойти от конкретного человека, конкретного туриста – и поддержать его, а через него – всю отрасль и регионы. Уникальность программы в том, что каждому туристу предоставлялась возможность участия, но это не было чем-то обязательным, а значит, и не было заранее предопределенного результата. Все решали сами люди", - приводятся слова Догузовой в сообщении ведомства.
"В итоге программа изнутри изменила ситуацию в туризме – показала вовлеченность государства в проблематику и готовность искать самые смелые решения для отрасли и людей", - добавила она.
Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа, второй - с 15 октября по 5 декабря. Во втором этапе программы участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), можно было приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января включительно. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.
В программе участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), что позволяет отправиться в путешествия на выходные. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.