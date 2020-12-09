https://ria.ru/20201209/kebich-1588501742.html

Врач рассказала о состоянии Кебича в момент госпитализации

Врач рассказала о состоянии Кебича в момент госпитализации

Умерший первый премьер Белоруссии Вячеслав Кебич поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, у него было тяжелое поражение легких, сообщила заместитель... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:29

2020-12-09T20:29

2020-12-09T20:29

вячеслав кебич

станислав шушкевич

александр лукашенко

белоруссия

ссср

в мире

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Умерший первый премьер Белоруссии Вячеслав Кебич поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, у него было тяжелое поражение легких, сообщила заместитель главврача Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента Белоруссии Светлана Галицкая.Бывший премьер Белоруссии Кебич, который в 1991 году вместе со Станиславом Шушкевичем от имени республики подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР, скончался в среду на 85-м году жизни, сообщила ранее в среду пресс-служба белорусского правительства."Кебич Вячеслав Францевич был доставлен в нашу клинику 26 ноября в крайне тяжелом состоянии, с низкой сатурацией. Был доставлен в отделение анестезиологии и реанимации центра. И с этого момента мы активно боролись за его жизнь. И боролись со всеми заболеваниями, которые у него имелись на тот момент", - приводятся слова Галицкой на сайте государственной Белтелерадиокомпании.Медик сообщила, что "сразу же пациенту было налажена высокопоточная кислородная терапия, интенсивная терапия". "Он получал всю необходимую терапию, положенную в таких ситуациях. Однако с учетом тяжелого поражения легких, практически тотальное поражение, и всего букета сопутствующих заболеваний, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию, к нашему глубокому сожалению, Вячеслав Францевич скончался", - сказала замглавврача.Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина Воложинского района Минской области. Окончил Белорусский политехнический институт (сейчас БНТУ). С 1973 года был директором, с 1978 - генеральным директором Минского станкостроительного завода имени Кирова. В 1980-1985 годах был на партийной работе. В 1985-1990 годах - заместитель председателя Совета министров, председатель Госплана БССР. В 1990-1994 годах - председатель Совета министров Белоруссии.Восьмого декабря 1991 года вместе с главой Верховного совета Шушкевичем от имени Белоруссии Кебич подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР. В 1994 году Кебич участвовал в выборах президента Белоруссии, но проиграл действующему главе республики Александру Лукашенко во втором туре.

https://ria.ru/20201209/kebich-1588421350.html

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вячеслав кебич, станислав шушкевич, александр лукашенко, белоруссия, ссср, в мире