https://ria.ru/20201209/karty-1588403067.html

Госдума сняла запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными

Госдума сняла запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными

Госдума приняла закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными деньгами. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:28

2020-12-09T13:28

2020-12-09T13:29

анатолий аксаков

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными деньгами.В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, который затронул некоторые транспортные и школьные карты.Однако в Госдуме считают, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения "отмывания" средств, так как списание денег с них возможно только в целях оплаты проезда на общественном транспорте, услуг по организации питания в образовательных организациях и по предоставлению дополнительного образования обучающихся.В настоящее время на неперсонифицированные электронные кошельки зачислять наличные средства запрещено в целях предотвращения их использования для проведения незаконных операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пояснял ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но при этом, по его словам, в ряде субъектов РФ были выпущены транспортные карты и карты школьника, привязанные к неперсонифицированным счетам, и, соответственно, по закону эти карты наличными пополнять невозможно.В настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно питания учащихся. Сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20201118/troyka-1585163085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий аксаков, госдума рф, общество