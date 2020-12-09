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Госдума сняла запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными
Госдума сняла запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными
Госдума приняла закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными деньгами. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:28
2020-12-09T13:29
анатолий аксаков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными деньгами.В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, который затронул некоторые транспортные и школьные карты.Однако в Госдуме считают, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения "отмывания" средств, так как списание денег с них возможно только в целях оплаты проезда на общественном транспорте, услуг по организации питания в образовательных организациях и по предоставлению дополнительного образования обучающихся.В настоящее время на неперсонифицированные электронные кошельки зачислять наличные средства запрещено в целях предотвращения их использования для проведения незаконных операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пояснял ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но при этом, по его словам, в ряде субъектов РФ были выпущены транспортные карты и карты школьника, привязанные к неперсонифицированным счетам, и, соответственно, по закону эти карты наличными пополнять невозможно.В настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно питания учащихся. Сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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анатолий аксаков, госдума рф, общество

Госдума сняла запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными

13:28 09.12.2020 (обновлено: 13:29 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРабота контролеров в автобусах Москвы
Работа контролеров в автобусах Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными деньгами.
В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, который затронул некоторые транспортные и школьные карты.
Однако в Госдуме считают, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения "отмывания" средств, так как списание денег с них возможно только в целях оплаты проезда на общественном транспорте, услуг по организации питания в образовательных организациях и по предоставлению дополнительного образования обучающихся.
В настоящее время на неперсонифицированные электронные кошельки зачислять наличные средства запрещено в целях предотвращения их использования для проведения незаконных операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пояснял ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но при этом, по его словам, в ряде субъектов РФ были выпущены транспортные карты и карты школьника, привязанные к неперсонифицированным счетам, и, соответственно, по закону эти карты наличными пополнять невозможно.
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В настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно питания учащихся. Сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
 
Анатолий АксаковГосдума РФОбщество
 
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