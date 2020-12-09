https://ria.ru/20201209/kartina-1588419115.html

Картину Якоба Йорданса случайно обнаружили в администрации Брюсселя

Картину Якоба Йорданса случайно обнаружили в администрации Брюсселя

Картину "Святое семейство" знаменитого фламандского художника, современника и ученика Рубенса Якоба Йорданса, написанную мастером в начале XVII века, совершенно РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:27

2020-12-09T18:27

2020-12-09T18:27

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Картину "Святое семейство" знаменитого фламандского художника, современника и ученика Рубенса Якоба Йорданса, написанную мастером в начале XVII века, совершенно случайно обнаружили искусствоведы в здании администрации брюссельского района Сен-Жиль.Как сообщил телеканал RTBF, "невероятное открытие" сделали сотрудники Королевского института культурного наследия, которые проводили инвентаризацию культурных ценностей в Сен-Жиле. Они совершенно случайно наткнулись на неизвестное полотно в одном из кабинетов здания администрации, где оно провисело почти 60 лет. Картина привлекла внимание специалистов и ее взяли на изучение.После тщательного исследования и лабораторных анализов, в ходе которых изучался возраст деревянных панелей, на которых была написана картина, краски, проводился анализ техники художника, ученые пришли к ошеломляющему выводу: в здании районной администрации Брюсселя все последние годы висело неизвестное ранее и одно из наиболее ранних полотен Якоба Йорданса. Вероятнее всего, картина была написана в 1617 или 1618 году, и возможно, в мастерской самого Рубенса.Сообщается, что обнаруженное полотно Йорданса стало прототипом его более поздних работ на ту же тему. Картина передана на реставрацию и через год будет выставлена в Королевском музее изящных искусств Бельгии в Брюсселе.Якоб Йорданс (1593-1678) - ведущий фламандский художник эпохи барокко, современник Антониса ван Дейка и ученик Питера Пауля Рубенса, известен полотнами на историческую, религиозную и мифологическую тематику, портретами и бытовыми жанровыми сценами.

https://ria.ru/20190917/1558745450.html

https://ria.ru/20201115/klad-1584293715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, питер пауль рубенс, якоб йорданс, брюссель, бельгия