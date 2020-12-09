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Госдума поддержала проект о дистанционном оформлении сим-карт
Госдума поддержала проект о дистанционном оформлении сим-карт
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вводится возможность дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:05
2020-12-09T17:05
2020-12-09T17:05
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вводится возможность дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки утерянных мобильных телефонов по номеру IMEI.Законопроектом также вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в ЕСИА. При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца.Также устанавливается, что при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физические лица идентифицируются с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы.Кроме того, законопроектом предлагается создать информационную систему мониторинга для соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента.
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госдума рф, технологии, общество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вводится возможность дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки утерянных мобильных телефонов по номеру IMEI.
Законопроектом также вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в ЕСИА. При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца.
Также устанавливается, что при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физические лица идентифицируются с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы.
Кроме того, законопроектом предлагается создать информационную систему мониторинга для соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента.