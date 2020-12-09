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Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
Работа сервисов каршеринга в РФ отлажена достаточно неплохо, но около трети водителей жалуются на проблемы при использовании этого сервиса, следует из... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:36
2020-12-09T08:36
россия
роскачество
авто
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Работа сервисов каршеринга в РФ отлажена достаточно неплохо, но около трети водителей жалуются на проблемы при использовании этого сервиса, следует из материалов Роскачества.Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел социологическое исследование среди пользователей каршеринга. В нем участвовали 857 респондентов, пользовавшиеся сервисом летом и осенью 2020 года: две трети (64%) "ни разу не сталкивались с какими-либо проблемами", но остальные 36% так или иначе были в неприятных ситуациях, следует из материалов организации."12% отметили, что попадали в ситуацию, когда автомобиль не сразу закрывался или открывался, а 10% респондентов пожаловались на то, что им не были начислены бонусы. С проблемой, когда стоимость поездки была больше, чем должна, столкнулось 8%", - перечисляет Роскачество. Кроме того, 7% пострадали за чужие нарушения правил дорожного движения и повреждения автомобиля, 3% респондентов не получили компенсацию за заправку, а 5% пожаловались на отсутствие предупреждений о незавершенной аренде.Машины с мелкими повреждениями были у 34% опрошенных, более серьезные, например, глубокие вмятины, разбитые бамперы, отсутствие антенны или дворников - у 4%. Полностью исправные автомобили использовали 78% респондентов, 14% отмечали посторонний шум при езде и торможении, по 3% - индикацию двигателя и уровня автомобильного масла.Вызвала нарекания и чистота салона: в организации сообщили, что каждый пятый водитель (20%) указал на грязные коврики, 10% – пожаловались на запах сигарет, 7% – на грязную обвивку салона, 6% – на мусор в автомобиле.Согласно материалам, 53% опрошенных водителей пользуется каршерингом в качестве замены личному автомобилю, а больше всего этот сервис востребован жителями Москвы (38%). Среднее количество поездок, совершенное респондентами, составило 5,98 в месяц. "81% водителей отметили, что последняя поездка им понравилась, лишь 2% высказались негативно. Среднее значение удовлетворенности сервисом составило 3.97 баллов из 5 возможных", - заключает организация.
https://ria.ru/20200930/avtomobili-1578023675.html
https://ria.ru/20200808/1575517534.html
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россия, роскачество, авто

Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга

08:36 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобили сервиса московского каршеринга
Автомобили сервиса московского каршеринга - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Работа сервисов каршеринга в РФ отлажена достаточно неплохо, но около трети водителей жалуются на проблемы при использовании этого сервиса, следует из материалов Роскачества.
Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел социологическое исследование среди пользователей каршеринга. В нем участвовали 857 респондентов, пользовавшиеся сервисом летом и осенью 2020 года: две трети (64%) "ни разу не сталкивались с какими-либо проблемами", но остальные 36% так или иначе были в неприятных ситуациях, следует из материалов организации.
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"12% отметили, что попадали в ситуацию, когда автомобиль не сразу закрывался или открывался, а 10% респондентов пожаловались на то, что им не были начислены бонусы. С проблемой, когда стоимость поездки была больше, чем должна, столкнулось 8%", - перечисляет Роскачество. Кроме того, 7% пострадали за чужие нарушения правил дорожного движения и повреждения автомобиля, 3% респондентов не получили компенсацию за заправку, а 5% пожаловались на отсутствие предупреждений о незавершенной аренде.
Машины с мелкими повреждениями были у 34% опрошенных, более серьезные, например, глубокие вмятины, разбитые бамперы, отсутствие антенны или дворников - у 4%. Полностью исправные автомобили использовали 78% респондентов, 14% отмечали посторонний шум при езде и торможении, по 3% - индикацию двигателя и уровня автомобильного масла.
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Вызвала нарекания и чистота салона: в организации сообщили, что каждый пятый водитель (20%) указал на грязные коврики, 10% – пожаловались на запах сигарет, 7% – на грязную обвивку салона, 6% – на мусор в автомобиле.
Согласно материалам, 53% опрошенных водителей пользуется каршерингом в качестве замены личному автомобилю, а больше всего этот сервис востребован жителями Москвы (38%). Среднее количество поездок, совершенное респондентами, составило 5,98 в месяц. "81% водителей отметили, что последняя поездка им понравилась, лишь 2% высказались негативно. Среднее значение удовлетворенности сервисом составило 3.97 баллов из 5 возможных", - заключает организация.
Автомобиль сервиса московского каршеринга - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
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