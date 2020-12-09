https://ria.ru/20201209/karantin-1588504031.html
На Украине введут строгий карантин с 8 января
На Украине введут строгий карантин с 8 января
Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение ввести усиленные карантинные меры из-за COVID-19 с 8 по 24 января. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:52
2020-12-09T20:52
2020-12-09T20:52
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение ввести усиленные карантинные меры из-за COVID-19 с 8 по 24 января.Также кабинет министров продлил общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. Ранее эти меры действовали до конца текущего года.В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов продолжится. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также ограничения затронут работу любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.Посещать торговые центры можно будет только для покупки товаров первой необходимости, к которым, в соответствии с решением, относятся продукты, лекарства, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо.Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме "на вынос", работа ресторанов в гостиницах ограничивается.При этом продолжат функционировать общественный транспорт, банки, почты, СТО, ветклиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты можно будет посещать только по предварительной записи. Запрет не коснется производства фильмов.Из-за пандемии коронавируса украинское правительство ввело общенациональный карантин 12 марта, 11 мая часть мер отменили. Позже карантин продлили до конца этого года.Ситуация с коронавирусом на УкраинеНа прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность локдауна в январе "немаленькая". При этом он добавил, что подобное решение не будет ни для кого сюрпризом.Также украинский лидер отметил, что границы на въезд и выезд для граждан страны останутся открытыми.За минувшие сутки на Украине выявили 12 585 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 276 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали более 845 тысяч случаев заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни свыше 14 тысяч человек.По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 по всему миру превысило 67,5 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 1,5 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Правительство Украины
на внеочередном заседании приняло решение ввести усиленные карантинные меры из-за COVID-19 с 8 по 24 января.
Также кабинет министров продлил общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. Ранее эти меры действовали до конца текущего года.
В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов продолжится. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также ограничения затронут работу любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.
Посещать торговые центры можно будет только для покупки товаров первой необходимости, к которым, в соответствии с решением, относятся продукты, лекарства, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо.
Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме "на вынос", работа ресторанов в гостиницах ограничивается.
При этом продолжат функционировать общественный транспорт, банки, почты, СТО, ветклиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты можно будет посещать только по предварительной записи. Запрет не коснется производства фильмов.
Из-за пандемии коронавируса украинское правительство ввело общенациональный карантин 12 марта, 11 мая часть мер отменили. Позже карантин продлили до конца этого года.
Ситуация с коронавирусом на Украине
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что вероятность локдауна в январе "немаленькая". При этом он добавил, что подобное решение не будет ни для кого сюрпризом.
Также украинский лидер отметил, что границы на въезд и выезд для граждан страны останутся открытыми.
За минувшие сутки на Украине выявили 12 585 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 276 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали более 845 тысяч случаев заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни свыше 14 тысяч человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 по всему миру превысило 67,5 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 1,5 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.