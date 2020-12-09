Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/karantin-1588504031.html
На Украине введут строгий карантин с 8 января
На Украине введут строгий карантин с 8 января
Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение ввести усиленные карантинные меры из-за COVID-19 с 8 по 24 января. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:52
2020-12-09T20:52
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570153369_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_5ce1599ee66ed6f01fb047b96dfe7350.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение ввести усиленные карантинные меры из-за COVID-19 с 8 по 24 января.Также кабинет министров продлил общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. Ранее эти меры действовали до конца текущего года.В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов продолжится. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также ограничения затронут работу любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.Посещать торговые центры можно будет только для покупки товаров первой необходимости, к которым, в соответствии с решением, относятся продукты, лекарства, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо.Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме "на вынос", работа ресторанов в гостиницах ограничивается.При этом продолжат функционировать общественный транспорт, банки, почты, СТО, ветклиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты можно будет посещать только по предварительной записи. Запрет не коснется производства фильмов.Из-за пандемии коронавируса украинское правительство ввело общенациональный карантин 12 марта, 11 мая часть мер отменили. Позже карантин продлили до конца этого года.Ситуация с коронавирусом на УкраинеНа прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность локдауна в январе "немаленькая". При этом он добавил, что подобное решение не будет ни для кого сюрпризом.Также украинский лидер отметил, что границы на въезд и выезд для граждан страны останутся открытыми.За минувшие сутки на Украине выявили 12 585 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 276 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали более 845 тысяч случаев заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни свыше 14 тысяч человек.По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 по всему миру превысило 67,5 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 1,5 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201201/miting-1587127407.html
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588311281.html
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588282427.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570153369_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_102c7a0b6515f5ca90c237dd12182f81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, в мире

На Украине введут строгий карантин с 8 января

20:52 09.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на блокпосту измеряют температуру пассажиров и водителей автомобилей на въезде в Киев
Сотрудники полиции на блокпосту измеряют температуру пассажиров и водителей автомобилей на въезде в Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение ввести усиленные карантинные меры из-за COVID-19 с 8 по 24 января.
Также кабинет министров продлил общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. Ранее эти меры действовали до конца текущего года.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 12:32Распространение нового коронавируса
В Киеве проходит митинг предпринимателей против карантина из-за COVID-19
В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов продолжится. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также ограничения затронут работу любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.
Посещать торговые центры можно будет только для покупки товаров первой необходимости, к которым, в соответствии с решением, относятся продукты, лекарства, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо.
Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме "на вынос", работа ресторанов в гостиницах ограничивается.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 22:59Распространение нового коронавируса
РФПИ заявил о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
При этом продолжат функционировать общественный транспорт, банки, почты, СТО, ветклиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты можно будет посещать только по предварительной записи. Запрет не коснется производства фильмов.
Из-за пандемии коронавируса украинское правительство ввело общенациональный карантин 12 марта, 11 мая часть мер отменили. Позже карантин продлили до конца этого года.

Ситуация с коронавирусом на Украине

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность локдауна в январе "немаленькая". При этом он добавил, что подобное решение не будет ни для кого сюрпризом.
Также украинский лидер отметил, что границы на въезд и выезд для граждан страны останутся открытыми.
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 18:55Распространение нового коронавируса
Песков оценил возможность производства российской вакцины на Украине
За минувшие сутки на Украине выявили 12 585 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 276 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали более 845 тысяч случаев заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни свыше 14 тысяч человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 по всему миру превысило 67,5 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 1,5 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
07:48В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
07:10Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
Лента новостейМолния