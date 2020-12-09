https://ria.ru/20201209/karantin-1588451949.html

Украина с 8 января вводит строгий карантин

Украина с 8 января вводит строгий карантин

Украина ужесточит общенациональный карантин с 8 по 24 января и продлит режим чрезвычайной ситуации до конца февраля из-за COVID-19. Такое решение принял кабинет РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:42

2020-12-09T16:42

2020-12-09T17:58

денис шмыгаль

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

украина

в мире

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КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Украина ужесточит общенациональный карантин с 8 по 24 января и продлит режим чрезвычайной ситуации до конца февраля из-за COVID-19. Такое решение принял кабинет министров страны. На время "локдауна" введут следующие ограничения:Общественный транспорт, банки, почты, ветклиники, АЗС, гостиницы и станции техобслуживания продолжат работать. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, этот период можно назвать "зимними каникулами" ради безопасности граждан.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса ввело общенациональный карантин, с 11 мая некоторые меры решили смягчить. Позднее карантин продлили до конца года.Сейчас в стране запрещены массовые мероприятия, кроме профессиональных спортивных матчей (их проводят без зрителей), ограничена работа кинотеатров и театров (доля зрителей не может превышать 50%). Перевозки разрешены, но число пассажиров не может превышать количество мест для сидения. Дискотеки и другие развлекательные заведения не работают после 22:00 и до семи утра. Всего на Украине зафиксировали более 867 тысяч случаев заражения коронавирусом, 14,7 тысячи пациентов умерли, почти 470 тысяч выздоровели. За последние сутки выявили свыше 12 тысяч заболевших COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588311281.html

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584029167.html

украина

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