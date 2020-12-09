https://ria.ru/20201209/karantin-1588451949.html
Украина с 8 января вводит строгий карантин
Украина с 8 января вводит строгий карантин
Украина ужесточит общенациональный карантин с 8 по 24 января и продлит режим чрезвычайной ситуации до конца февраля из-за COVID-19. Такое решение принял кабинет РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:42
2020-12-09T16:42
2020-12-09T17:58
денис шмыгаль
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
украина
в мире
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КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Украина ужесточит общенациональный карантин с 8 по 24 января и продлит режим чрезвычайной ситуации до конца февраля из-за COVID-19. Такое решение принял кабинет министров страны. На время "локдауна" введут следующие ограничения:Общественный транспорт, банки, почты, ветклиники, АЗС, гостиницы и станции техобслуживания продолжат работать. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, этот период можно назвать "зимними каникулами" ради безопасности граждан.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса ввело общенациональный карантин, с 11 мая некоторые меры решили смягчить. Позднее карантин продлили до конца года.Сейчас в стране запрещены массовые мероприятия, кроме профессиональных спортивных матчей (их проводят без зрителей), ограничена работа кинотеатров и театров (доля зрителей не может превышать 50%). Перевозки разрешены, но число пассажиров не может превышать количество мест для сидения. Дискотеки и другие развлекательные заведения не работают после 22:00 и до семи утра. Всего на Украине зафиксировали более 867 тысяч случаев заражения коронавирусом, 14,7 тысячи пациентов умерли, почти 470 тысяч выздоровели. За последние сутки выявили свыше 12 тысяч заболевших COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588311281.html
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денис шмыгаль, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, украина, в мире
КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Украина
ужесточит общенациональный карантин с 8 по 24 января и продлит режим чрезвычайной ситуации до конца февраля из-за COVID-19. Такое решение принял кабинет министров страны.
На время "локдауна" введут следующие ограничения:
—закроют учебные (кроме детских садов и спецучреждений) и развлекательные заведения, рынки, а также учреждения культуры;
—запретят массовые мероприятия;
—торговые центры не будут пускать посетителей, кроме желающих приобрести товары первой необходимости (продукты питания, лекарства, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты и корм для животных, топливо);
—кафе, бары и рестораны смогут работать только навынос (работу таких заведений в гостиницах ограничат);
—парикмахерские и салона красоты можно будет посещать только по предварительной записи (без ожидания очереди внутри).
Общественный транспорт, банки, почты, ветклиники, АЗС, гостиницы и станции техобслуживания продолжат работать. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля
, этот период можно назвать "зимними каникулами" ради безопасности граждан.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса ввело общенациональный карантин, с 11 мая некоторые меры решили смягчить. Позднее карантин продлили до конца года.
Сейчас в стране запрещены массовые мероприятия, кроме профессиональных спортивных матчей (их проводят без зрителей), ограничена работа кинотеатров и театров (доля зрителей не может превышать 50%). Перевозки разрешены, но число пассажиров не может превышать количество мест для сидения. Дискотеки и другие развлекательные заведения не работают после 22:00 и до семи утра.
Всего на Украине зафиксировали более 867 тысяч случаев заражения коронавирусом, 14,7 тысячи пациентов умерли, почти 470 тысяч выздоровели. За последние сутки выявили свыше 12 тысяч заболевших COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф