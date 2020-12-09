https://ria.ru/20201209/kanaly-1588332683.html

Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

2020-12-09T08:51

2020-12-09T08:51

2020-12-09T09:45

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские каналы закладывают три часа на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, следует из опубликованных телепрограмм.Мероприятие начнется в 12:00 мск 17 декабря. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа.В этом году в пресс-конференцию включат элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через приложение "Москва — Путину", оно уже доступно для скачивания.Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы.В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество