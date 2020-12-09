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Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
2020-12-09T08:51
2020-12-09T09:45
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские каналы закладывают три часа на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, следует из опубликованных телепрограмм.Мероприятие начнется в 12:00 мск 17 декабря. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа.В этом году в пресс-конференцию включат элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через приложение "Москва — Путину", оно уже доступно для скачивания.Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы.В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
РИА Новости
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владимир путин, общество

Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

08:51 09.12.2020 (обновлено: 09:45 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники телеканала "Грозный" смотрят трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Сотрудники телеканала Грозный смотрят трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские каналы закладывают три часа на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, следует из опубликованных телепрограмм.
Мероприятие начнется в 12:00 мск 17 декабря. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.
Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа.
В этом году в пресс-конференцию включат элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через приложение "Москва — Путину", оно уже доступно для скачивания.
Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы.
В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
Большие пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
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