https://ria.ru/20201209/kanaly-1588332683.html
Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
2020-12-09T08:51
2020-12-09T08:51
2020-12-09T09:45
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские каналы закладывают три часа на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, следует из опубликованных телепрограмм.Мероприятие начнется в 12:00 мск 17 декабря. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа.В этом году в пресс-конференцию включат элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через приложение "Москва — Путину", оно уже доступно для скачивания.Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы.В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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владимир путин, общество
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Российские каналы закладывают три часа на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина
, следует из опубликованных телепрограмм.
Мероприятие начнется в 12:00 мск 17 декабря. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.
Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли
. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа.
В этом году в пресс-конференцию включат элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через приложение "Москва — Путину", оно уже доступно для скачивания.
Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели, после этого журналисты задают вопросы.
В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.