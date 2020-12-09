https://ria.ru/20201209/it-1588325868.html

Названа сфера с самыми высокими коррупционными рисками в России

Названа сфера с самыми высокими коррупционными рисками в России

Сферой с самыми высокими коррупционными рисками в России остаются информационные технологии, сообщил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T06:09

2020-12-09T06:09

2020-12-09T06:09

россия

республика бурятия

кирилл кабанов

национальный антикоррупционный комитет

ростелеком

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

тула

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сферой с самыми высокими коррупционными рисками в России остаются информационные технологии, сообщил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.По его словам, также в высокой степени риска находятся сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства, особенно это проявляется на региональном уровне."Хотя мы также фиксируем регионы, где проблема коррупции в обществе практически не стоит или не входит в основной десяток (Кострома, Башкирия, Тула, Татарстан). В этих регионах отмечается высокий уровень доверия населения к власти и реальный рост развития предпринимательского сектора", - отметил глава комитета.Он добавил, что для коррупционеров распределение бюджетных средств по привлекательности остается на первом месте, при этом на частных примерах видно, что правильно организованные антикоррупционные процедуры и выстраивание соответствующей антикоррупционной системы дает конкретный результат. В качестве примеров он привел "Росатом", "Ростелеком" и "Россети"."Очень важной успешно реализуемой антикоррупционной процедурой является декларирование доходов и расходов широкого круга лиц, начиная с президента и заканчивая муниципальным чиновником, а также руководителями бизнеса с государственным участием. С момента реализации этой нормы уже уволено и продолжают увольнять лиц по утрате доверия. Суммы, возвращаемые в доход государства как незаконное обогащение, уже исчисляются миллиардами", - подчеркнул Кабанов.

https://ria.ru/20201123/professii-1585837979.html

россия

республика бурятия

москва

тула

республика татарстан (татарстан)

кострома

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россия, республика бурятия, кирилл кабанов, национальный антикоррупционный комитет, ростелеком, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, тула, республика татарстан (татарстан), кострома, экономика