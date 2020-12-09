Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/it-1588325868.html
Названа сфера с самыми высокими коррупционными рисками в России
Названа сфера с самыми высокими коррупционными рисками в России
Сферой с самыми высокими коррупционными рисками в России остаются информационные технологии, сообщил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:09
2020-12-09T06:09
россия
республика бурятия
кирилл кабанов
национальный антикоррупционный комитет
ростелеком
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
тула
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148666/50/1486665008_0:0:5244:2949_1920x0_80_0_0_d6ce4b51f13b01d38fc8a7dbd125f3b1.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сферой с самыми высокими коррупционными рисками в России остаются информационные технологии, сообщил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.По его словам, также в высокой степени риска находятся сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства, особенно это проявляется на региональном уровне."Хотя мы также фиксируем регионы, где проблема коррупции в обществе практически не стоит или не входит в основной десяток (Кострома, Башкирия, Тула, Татарстан). В этих регионах отмечается высокий уровень доверия населения к власти и реальный рост развития предпринимательского сектора", - отметил глава комитета.Он добавил, что для коррупционеров распределение бюджетных средств по привлекательности остается на первом месте, при этом на частных примерах видно, что правильно организованные антикоррупционные процедуры и выстраивание соответствующей антикоррупционной системы дает конкретный результат. В качестве примеров он привел "Росатом", "Ростелеком" и "Россети"."Очень важной успешно реализуемой антикоррупционной процедурой является декларирование доходов и расходов широкого круга лиц, начиная с президента и заканчивая муниципальным чиновником, а также руководителями бизнеса с государственным участием. С момента реализации этой нормы уже уволено и продолжают увольнять лиц по утрате доверия. Суммы, возвращаемые в доход государства как незаконное обогащение, уже исчисляются миллиардами", - подчеркнул Кабанов.
https://ria.ru/20201123/professii-1585837979.html
россия
республика бурятия
москва
тула
республика татарстан (татарстан)
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148666/50/1486665008_0:0:4120:3090_1920x0_80_0_0_5e79a9874a1ec58ec0f8f3eda6253b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика бурятия, кирилл кабанов, национальный антикоррупционный комитет, ростелеком, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, тула, республика татарстан (татарстан), кострома, экономика

Названа сфера с самыми высокими коррупционными рисками в России

06:09 09.12.2020
 
© Fotolia / DuncanandisonИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Fotolia / Duncanandison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сферой с самыми высокими коррупционными рисками в России остаются информационные технологии, сообщил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
"Такая тема как IT и цифровизация остаются в секторе высокого коррупционного риска и наиболее привлекательны для криминально-рентного бизнеса, где показатель может достигать 70%. Эта отрасль непрозрачна и имеет постоянные огромные бюджетные вливания", - сказал Кабанов.
По его словам, также в высокой степени риска находятся сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства, особенно это проявляется на региональном уровне.
"Хотя мы также фиксируем регионы, где проблема коррупции в обществе практически не стоит или не входит в основной десяток (Кострома, Башкирия, Тула, Татарстан). В этих регионах отмечается высокий уровень доверия населения к власти и реальный рост развития предпринимательского сектора", - отметил глава комитета.
Он добавил, что для коррупционеров распределение бюджетных средств по привлекательности остается на первом месте, при этом на частных примерах видно, что правильно организованные антикоррупционные процедуры и выстраивание соответствующей антикоррупционной системы дает конкретный результат. В качестве примеров он привел "Росатом", "Ростелеком" и "Россети".
"Очень важной успешно реализуемой антикоррупционной процедурой является декларирование доходов и расходов широкого круга лиц, начиная с президента и заканчивая муниципальным чиновником, а также руководителями бизнеса с государственным участием. С момента реализации этой нормы уже уволено и продолжают увольнять лиц по утрате доверия. Суммы, возвращаемые в доход государства как незаконное обогащение, уже исчисляются миллиардами", - подчеркнул Кабанов.
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 06:18
Названы самые престижные профессии в России
 
РоссияРеспублика БурятияКирилл КабановНациональный антикоррупционный комитетРостелекомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваТулаРеспублика Татарстан (Татарстан)КостромаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые поняли, как экономить ключевой материал современной электроники
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
Лента новостейМолния