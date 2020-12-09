Названа сфера с самыми высокими коррупционными рисками в России
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сферой с самыми высокими коррупционными рисками в России остаются информационные технологии, сообщил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
"Такая тема как IT и цифровизация остаются в секторе высокого коррупционного риска и наиболее привлекательны для криминально-рентного бизнеса, где показатель может достигать 70%. Эта отрасль непрозрачна и имеет постоянные огромные бюджетные вливания", - сказал Кабанов.
По его словам, также в высокой степени риска находятся сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства, особенно это проявляется на региональном уровне.
"Хотя мы также фиксируем регионы, где проблема коррупции в обществе практически не стоит или не входит в основной десяток (Кострома, Башкирия, Тула, Татарстан). В этих регионах отмечается высокий уровень доверия населения к власти и реальный рост развития предпринимательского сектора", - отметил глава комитета.
Он добавил, что для коррупционеров распределение бюджетных средств по привлекательности остается на первом месте, при этом на частных примерах видно, что правильно организованные антикоррупционные процедуры и выстраивание соответствующей антикоррупционной системы дает конкретный результат. В качестве примеров он привел "Росатом", "Ростелеком" и "Россети".
"Очень важной успешно реализуемой антикоррупционной процедурой является декларирование доходов и расходов широкого круга лиц, начиная с президента и заканчивая муниципальным чиновником, а также руководителями бизнеса с государственным участием. С момента реализации этой нормы уже уволено и продолжают увольнять лиц по утрате доверия. Суммы, возвращаемые в доход государства как незаконное обогащение, уже исчисляются миллиардами", - подчеркнул Кабанов.
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