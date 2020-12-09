https://ria.ru/20201209/iran-1588379892.html
Иран закупит зарубежную вакцину против коронавируса
Иран закупит зарубежную вакцину против коронавируса
Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что распорядился закупить вакцину от коронавируса у одной из стран. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:17
2020-12-09T12:17
2020-12-09T12:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
коронавирусы
дональд трамп
здоровье - общество
иран
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в мире
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ТЕГЕРАН/МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что распорядился закупить вакцину от коронавируса у одной из стран."Вчера я распорядился закупить вакцину у одной страны. Надеюсь, что скоро мы начнем вакцинацию, отдавая приоритет тем, кто находится в группе риска", - рассказал президент на заседании правительства, показанном иранским телевидением, не уточняя страну.Роухани подчеркнул, что отечественные производители вакцин также получат поддержку правительства.Президент Ирана отметил, что сложность выхода из сложившейся ситуации связана с санкционной политикой президента США Дональда Трампа и его администрации."Самое простое дело, то, что можно было бы решить телефонным звонком, отправкой письма или переводом SWIFT, превращается для Ирана во временной простой, длящийся неделями и даже месяцами", - добавил Роухани, аргументируя свою позицию.Иран и прежде неоднократно обвинял США в том, что американские санкции мешают стране бороться с пандемией и импортировать лекарства. В Тегеране даже называли американские ограничения "санкционным вирусом". В Вашингтоне же заявляли, что санкции не распространяются на лекарства и гуманитарную помощь Ирану.Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что страна планирует приобретение не менее 41 миллиона доз вакцины от коронавируса на порядка 20 миллионов человек. По его словам, 18,6 миллиона доз – посредством COVAX, порядка 5,5 миллиона доз с помощью договора о совместном производстве, еще 20 миллионов у зарубежных компаний.При этом Иран ведет разработку собственной вакцины, одна из компаний уже получила разрешение на испытание вакцины на людях. На подходе, как сообщали иранские официальные лица, могут быть еще несколько вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, иран, сша, в мире
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Президент Ирана Хасан Роухани
сообщил, что распорядился закупить вакцину от коронавируса у одной из стран.
"Вчера я распорядился закупить вакцину у одной страны. Надеюсь, что скоро мы начнем вакцинацию, отдавая приоритет тем, кто находится в группе риска", - рассказал президент на заседании правительства, показанном иранским телевидением, не уточняя страну.
Роухани подчеркнул, что отечественные производители вакцин также получат поддержку правительства.
Президент Ирана отметил, что сложность выхода из сложившейся ситуации связана с санкционной политикой президента США Дональда Трампа
и его администрации.
"Самое простое дело, то, что можно было бы решить телефонным звонком, отправкой письма или переводом SWIFT, превращается для Ирана во временной простой, длящийся неделями и даже месяцами", - добавил Роухани, аргументируя свою позицию.
Иран и прежде неоднократно обвинял США в том, что американские санкции мешают стране бороться с пандемией и импортировать лекарства. В Тегеране
даже называли американские ограничения "санкционным вирусом". В Вашингтоне
же заявляли, что санкции не распространяются на лекарства и гуманитарную помощь Ирану.
Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что страна планирует приобретение не менее 41 миллиона доз вакцины от коронавируса на порядка 20 миллионов человек. По его словам, 18,6 миллиона доз – посредством COVAX, порядка 5,5 миллиона доз с помощью договора о совместном производстве, еще 20 миллионов у зарубежных компаний.
При этом Иран ведет разработку собственной вакцины, одна из компаний уже получила разрешение на испытание вакцины на людях. На подходе, как сообщали иранские официальные лица, могут быть еще несколько вакцин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.