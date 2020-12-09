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Посла России вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете
Посла России вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете
Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны после его интервью газете Jerusalem Post. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:39
2020-12-09T19:08
анатолий викторов
ближний восток
мид израиля‎
оон
иран
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны после его интервью газете Jerusalem Post.В интервью глава российской дипмиссии отметил, что не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт, в частности отсутствие взаимопонимания между странами и несоблюдение резолюций ООН, дестабилизирует обстановку в регионе. По словам представителя израильского МИД, такие заявления "не отвечают реалиям Ближнего Востока, которые неоднократно обсуждались на политических переговорах по дипломатическим каналам между странами". Как сообщил, в свою очередь, Викторов, он направит редакции Jerusalem Post письмо с разъяснением своей позиции, поскольку некоторые высказывания в материале передали неточно.
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анатолий викторов, ближний восток, мид израиля‎, оон, иран, в мире

Посла России вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете

17:39 09.12.2020 (обновлено: 19:08 09.12.2020)
 
© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : МИД РФ
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны после его интервью газете Jerusalem Post.

"Глава политико-стратегического департамента МИД Алон Бар <...> категорически возразил против высказываний посла Викторова, опубликованных в интервью газете Jerusalem Post от 8 декабря", — сообщается на сайте ведомства.

В интервью глава российской дипмиссии отметил, что не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт, в частности отсутствие взаимопонимания между странами и несоблюдение резолюций ООН, дестабилизирует обстановку в регионе.
По словам представителя израильского МИД, такие заявления "не отвечают реалиям Ближнего Востока, которые неоднократно обсуждались на политических переговорах по дипломатическим каналам между странами". Как сообщил, в свою очередь, Викторов, он направит редакции Jerusalem Post письмо с разъяснением своей позиции, поскольку некоторые высказывания в материале передали неточно.
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Анатолий ВикторовБлижний ВостокМИД Израиля‎ООНИранВ мире
 
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