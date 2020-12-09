https://ria.ru/20201209/intervyu-1588467978.html
Посла России вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете
Посла России вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете
Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны после его интервью газете Jerusalem Post. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:39
2020-12-09T17:39
2020-12-09T19:08
анатолий викторов
ближний восток
мид израиля
оон
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в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны после его интервью газете Jerusalem Post.В интервью глава российской дипмиссии отметил, что не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт, в частности отсутствие взаимопонимания между странами и несоблюдение резолюций ООН, дестабилизирует обстановку в регионе. По словам представителя израильского МИД, такие заявления "не отвечают реалиям Ближнего Востока, которые неоднократно обсуждались на политических переговорах по дипломатическим каналам между странами". Как сообщил, в свою очередь, Викторов, он направит редакции Jerusalem Post письмо с разъяснением своей позиции, поскольку некоторые высказывания в материале передали неточно.
https://ria.ru/20201202/ubiystvo-1587308128.html
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анатолий викторов, ближний восток, мид израиля, оон, иран, в мире