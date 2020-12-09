https://ria.ru/20201209/immunitet-1588468103.html

Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в видео на YouTube назвал активный образ жизни единственным способом укрепления иммунитета. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:39

2020-12-09T17:39

2020-12-09T19:18

евгений комаровский

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в видео на YouTube назвал активный образ жизни единственным способом укрепления иммунитета.Медик раскритиковал привычку некоторых родителей пичкать детей антибиотиками при малейшем насморке.Отвечая на вопросы телезрителей, Комаровский отметил, что нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет."Все лекарства якобы для иммунитета — это развод, это "фуфломицины", это бизнес на людской неграмотности", — отметил он.Комаровский добавил, что единственное, что способны улучшить подобные препараты, — это благосостояние их производителей.Действительно работающим средством укрепления иммунитета Комаровский назвал активный образ жизни: физические нагрузки, контрасты температур и хорошее настроение.По его словам, многие дети после рождения попадают в практически стерильную среду, из-за чего иммунная система недополучает нагрузку, из-за этого возникает большое количество проблем со здоровьем, включая аллергические реакции и аутоиммунные заболевания.Среди продуктов, которые могут помочь в решении этой проблемы, Комаровский выделил кисломолочные напитки.

https://ria.ru/20201120/komarovskiy-1585525959.html

https://ria.ru/20201206/myasnikov-1587914193.html

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евгений комаровский, россия, здоровье - общество, общество