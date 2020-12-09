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https://ria.ru/20201209/immunitet-1588351206.html
В России начали третий этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19
В России начали третий этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19
В России стартует третий этап изучения популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции по вопросам... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:43
2020-12-09T13:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В России стартует третий этап изучения популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекциям.Она отметила, что среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последнюю неделю составила 17,9. Для США, например, этот показатель равен 62,1, Италии — 34,9."Примерно в два раза выше показатель (заболеваемости COVID-19. — Прим. ред.) на 100 тысяч населения в большом городе, даже если он не столичный", — добавила Попова. Летальность от коронавируса в России составляет 1,7%, в мире — 2,3%.Программа по оценке популяционного иммунитета к COVID-19 началась в июне: тогда специалисты обследовали более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах. В результате уровень популяционного иммунитета выше 20% зарегистрировали в семи регионах: Татарстане (31,5%), Москве (22%), Санкт-Петербурге (26%), Астраханской (27%), Московской (21%), Ленинградской (21%) и Тюменской областях (24%). Второй этап стартовал в сентябре. Как уточняла Попова, исследования в тех же регионах показали, что россиян, выработавших иммунитет к SARS-CoV-2, "достаточное количество".Всего с начала весны в стране COVID-19 заболели более двух с половиной миллионов человек, 44,7 тысячи погибли, два миллиона вылечились. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, общество

В России начали третий этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19

10:43 09.12.2020 (обновлено: 13:10 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В России стартует третий этап изучения популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекциям.
Она отметила, что среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последнюю неделю составила 17,9. Для США, например, этот показатель равен 62,1, Италии — 34,9.
"Примерно в два раза выше показатель (заболеваемости COVID-19. — Прим. ред.) на 100 тысяч населения в большом городе, даже если он не столичный", — добавила Попова. Летальность от коронавируса в России составляет 1,7%, в мире — 2,3%.
Программа по оценке популяционного иммунитета к COVID-19 началась в июне: тогда специалисты обследовали более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах. В результате уровень популяционного иммунитета выше 20% зарегистрировали в семи регионах: Татарстане (31,5%), Москве (22%), Санкт-Петербурге (26%), Астраханской (27%), Московской (21%), Ленинградской (21%) и Тюменской областях (24%).
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Второй этап стартовал в сентябре. Как уточняла Попова, исследования в тех же регионах показали, что россиян, выработавших иммунитет к SARS-CoV-2, "достаточное количество".
Всего с начала весны в стране COVID-19 заболели более двух с половиной миллионов человек, 44,7 тысячи погибли, два миллиона вылечились. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаОбщество
 
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