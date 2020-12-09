В России начали третий этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19
10:43 09.12.2020 (обновлено: 13:10 09.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В России стартует третий этап изучения популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекциям.
"Примерно в два раза выше показатель (заболеваемости COVID-19. — Прим. ред.) на 100 тысяч населения в большом городе, даже если он не столичный", — добавила Попова. Летальность от коронавируса в России составляет 1,7%, в мире — 2,3%.
Программа по оценке популяционного иммунитета к COVID-19 началась в июне: тогда специалисты обследовали более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах. В результате уровень популяционного иммунитета выше 20% зарегистрировали в семи регионах: Татарстане (31,5%), Москве (22%), Санкт-Петербурге (26%), Астраханской (27%), Московской (21%), Ленинградской (21%) и Тюменской областях (24%).
Второй этап стартовал в сентябре. Как уточняла Попова, исследования в тех же регионах показали, что россиян, выработавших иммунитет к SARS-CoV-2, "достаточное количество".
Всего с начала весны в стране COVID-19 заболели более двух с половиной миллионов человек, 44,7 тысячи погибли, два миллиона вылечились. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.