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https://ria.ru/20201209/guzeeva-1588475300.html
Дочь Ларисы Гузеевой перенесла операцию
Дочь Ларисы Гузеевой перенесла операцию
Ольга Бухарова, 20-летняя дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала в твиттере, что перенесла операцию на носу. Девушке сделали септопластику —... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T22:19
2020-12-09T22:20
здоровье
ольга бухарова
знаменитости
звезды
шоубиз
лариса гузеева
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ольга Бухарова, 20-летняя дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала в твиттере, что перенесла операцию на носу. Девушке сделали септопластику — устранили искривленную носовую перегородку. Несколько дней назад Ольга писала в соцсети, что морально готовится к процедуре: смотрит видео, на которых врачи демонстрируют, как проводят такие операции. Несмотря на страх и волнение, операция состоялась. Все прошло успешно, пациентку быстро выписали домой. Позже Ольга Бухарова написала, что после хирургического вмешательства у нее "болит все лицо" и подчеркнула: "Если у вас в жизни есть возможность не ломать нос не ломайте, пожалуйста". Ранее дочь Ларисы Гузеевой в эфире программы "Звезды сошлись" рассказала, что около двух лет назад у нее обнаружили доброкачественную опухоль. По словам Ольги Бухаровой, с этой болью она жило много лет, но к 18 она усилилась. Пришлось обратиться к врачам. С помощью лапароскопии они удалили кисту. Сейчас девушка чувствует себя лучше, хотя и периодически испытывает дискомфорт в месте, где была операция.
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здоровье, ольга бухарова, знаменитости, звезды, лариса гузеева

Дочь Ларисы Гузеевой перенесла операцию

22:19 09.12.2020 (обновлено: 22:20 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухарово
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухарово - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ольга Бухарова, 20-летняя дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала в твиттере, что перенесла операцию на носу. Девушке сделали септопластику — устранили искривленную носовую перегородку.
Несколько дней назад Ольга писала в соцсети, что морально готовится к процедуре: смотрит видео, на которых врачи демонстрируют, как проводят такие операции.
"У меня в жилах кровь стынет", — поделилась эмоциями дочь Гузеевой.
Несмотря на страх и волнение, операция состоялась. Все прошло успешно, пациентку быстро выписали домой.
Позже Ольга Бухарова написала, что после хирургического вмешательства у нее "болит все лицо" и подчеркнула: "Если у вас в жизни есть возможность не ломать нос не ломайте, пожалуйста".
Ранее дочь Ларисы Гузеевой в эфире программы "Звезды сошлись" рассказала, что около двух лет назад у нее обнаружили доброкачественную опухоль. По словам Ольги Бухаровой, с этой болью она жило много лет, но к 18 она усилилась.
Пришлось обратиться к врачам. С помощью лапароскопии они удалили кисту. Сейчас девушка чувствует себя лучше, хотя и периодически испытывает дискомфорт в месте, где была операция.
Скриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons - РИА Новости, 1920, 16.11.2019
16 ноября 2019, 17:03
Дочь Гузеевой рассказала, что у нее нашли две опухоли
 
ШоубизЗдоровьеОльга БухароваЗнаменитостизвездыЛариса Гузеева
 
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