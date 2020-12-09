https://ria.ru/20201209/guzeeva-1588475300.html

Дочь Ларисы Гузеевой перенесла операцию

Дочь Ларисы Гузеевой перенесла операцию

Ольга Бухарова, 20-летняя дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала в твиттере, что перенесла операцию на носу. Девушке сделали септопластику —... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T22:19

2020-12-09T22:19

2020-12-09T22:20

здоровье

ольга бухарова

знаменитости

звезды

шоубиз

лариса гузеева

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ольга Бухарова, 20-летняя дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала в твиттере, что перенесла операцию на носу. Девушке сделали септопластику — устранили искривленную носовую перегородку. Несколько дней назад Ольга писала в соцсети, что морально готовится к процедуре: смотрит видео, на которых врачи демонстрируют, как проводят такие операции. Несмотря на страх и волнение, операция состоялась. Все прошло успешно, пациентку быстро выписали домой. Позже Ольга Бухарова написала, что после хирургического вмешательства у нее "болит все лицо" и подчеркнула: "Если у вас в жизни есть возможность не ломать нос не ломайте, пожалуйста". Ранее дочь Ларисы Гузеевой в эфире программы "Звезды сошлись" рассказала, что около двух лет назад у нее обнаружили доброкачественную опухоль. По словам Ольги Бухаровой, с этой болью она жило много лет, но к 18 она усилилась. Пришлось обратиться к врачам. С помощью лапароскопии они удалили кисту. Сейчас девушка чувствует себя лучше, хотя и периодически испытывает дискомфорт в месте, где была операция.

https://ria.ru/20191116/1561020914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, ольга бухарова, знаменитости, звезды, лариса гузеева