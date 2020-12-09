https://ria.ru/20201209/grazhdanstvo-1588396630.html

Госдума приняла закон о запрете второго гражданства для парламентариев

Госдума приняла закон о запрете второго гражданства для парламентариев

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому полномочия депутата или сенатора могут прекратить в случае выявления... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:10

2020-12-09T13:10

2020-12-09T13:11

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политика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому полномочия депутата или сенатора могут прекратить в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте РФ.Изменения вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".Согласно проекту, новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата указывается установление фактов, "свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий сенатора РФ, депутата ГД". Согласно действующей редакции закона эта норма касается выявления фактов наличия иностранных счетов и вкладов. В предложенной редакции проекта это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.Также проектом исключаются положения о приостановлении военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий сенатора РФ и депутата ГД, а также о предоставлении прежнего места работы после истечения срока полномочий парламентария.Кроме того, в проекте уточняется, что при исчислении срока полномочий сенатора, необходимого для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, учитывается период, в течение которого соответствующим органом власти региона принимается решение о наделении полномочиями следующего члена СФ. Этот срок не может превышать двух месяцев. Действие этих положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

https://ria.ru/20191017/1559873461.html

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