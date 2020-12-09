https://ria.ru/20201209/granitsy-1588402054.html

Гинцбург заявил, что закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя

Гинцбург заявил, что закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос РИА Новости о том, исчерпало ли себя закрытие границ как мера борьбы с распространением... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:25

2020-12-09T13:25

2020-12-09T13:34

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

александр гинцбург

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коронавирусы

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос РИА Новости о том, исчерпало ли себя закрытие границ как мера борьбы с распространением COVID-19, заявил, что "это очевидно", поскольку завозной характер инфекции уже не играет первостепенной роли.Он также заявил, что вакцинированные "Спутником V" от коронавируса люди должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами и странами"Абсолютно. Они могут передвигаться совершенно свободно. А если исходно высокие хорошие протективные титры, то человек может свободно передвигаться, и так как вируса сейчас предостаточно вокруг, то он постоянно будет его иммунную систему стимулировать, и у него эти титры будут очень и очень долгими, на очень высоком уровне. Они не будут падать", - сказал Гинцбург РИА Новости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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