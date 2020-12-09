https://ria.ru/20201209/granitsy-1588402054.html
Гинцбург заявил, что закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя
Гинцбург заявил, что закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос РИА Новости о том, исчерпало ли себя закрытие границ как мера борьбы с распространением... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:25
2020-12-09T13:25
2020-12-09T13:34
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос РИА Новости о том, исчерпало ли себя закрытие границ как мера борьбы с распространением COVID-19, заявил, что "это очевидно", поскольку завозной характер инфекции уже не играет первостепенной роли.Он также заявил, что вакцинированные "Спутником V" от коронавируса люди должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами и странами"Абсолютно. Они могут передвигаться совершенно свободно. А если исходно высокие хорошие протективные титры, то человек может свободно передвигаться, и так как вируса сейчас предостаточно вокруг, то он постоянно будет его иммунную систему стимулировать, и у него эти титры будут очень и очень долгими, на очень высоком уровне. Они не будут падать", - сказал Гинцбург РИА Новости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, в мире