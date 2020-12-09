https://ria.ru/20201209/goszakupki-1588336682.html
В России могут ужесточить контроль госзакупок
В России могут ужесточить контроль госзакупок
Коррупция в России за 20 лет снизилась, риски злоупотреблений минимизированы, но для укрепления этой тенденции нужно ужесточить контроль государственных закупок РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:27
2020-12-09T09:27
2020-12-09T09:37
оон
кирилл кабанов
национальный антикоррупционный комитет
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Коррупция в России за 20 лет снизилась, риски злоупотреблений минимизированы, но для укрепления этой тенденции нужно ужесточить контроль государственных закупок – особенно на фоне пандемии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов.Девятого декабря во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.По его словам, "с экономической точки зрения в конце 90-х - начале 2000-х коррупционная рента ("откаты") практически во всех отраслях составляли 60-70%". Сейчас же, отметил Кабанов, "риски злоупотреблений минимизированы в большинстве отраслей и могут составлять 3-5%".Чтобы укрепить тенденцию, Кабанов предложил правительству сосредоточиться на уменьшении коррупционных рисков в сфере госзакупок.Кроме этого, по его словам, уголовное законодательство в сфере должностных преступлений и хищения бюджетных средств остается достаточно мягким, их "необходимо приравнять по ответственности к измене Родине"."В Уголовном кодексе до сих пор отсутствует раздел "Коррупционные преступления", хотя в КоАП коррупционные правонарушения уже есть", - констатировал Кабанов.Также Кабанов указал на то, что формальной и неэффективной остается процедура антикоррупционной экспертизы законодательных и подзаконных актов, хотя по сути своей она является одной из основных антикоррупционных мер.Именно этот инструмент призван не допустить построение коррупционной бизнес-модели, например с целью вымогательства коррупционной ренты за заявленные, но реально невыполнимые административные процедуры.
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оон, кирилл кабанов, национальный антикоррупционный комитет, экономика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Коррупция в России за 20 лет снизилась, риски злоупотреблений минимизированы, но для укрепления этой тенденции нужно ужесточить контроль государственных закупок – особенно на фоне пандемии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов
.
Девятого декабря во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН
информируют общественность о принятых мерах в этой области.
"Мы сейчас можем с уверенностью говорить о снижении коррупционных проявлений. Этого удалось достичь за достаточно большой промежуток времени путем изменения управленческих процедур и реализацией норм нового антикоррупционного законодательства", - рассказал общественник.
По его словам, "с экономической точки зрения в конце 90-х - начале 2000-х коррупционная рента ("откаты") практически во всех отраслях составляли 60-70%". Сейчас же, отметил Кабанов, "риски злоупотреблений минимизированы в большинстве отраслей и могут составлять 3-5%".
Чтобы укрепить тенденцию, Кабанов предложил правительству сосредоточиться на уменьшении коррупционных рисков в сфере госзакупок.
"Если говорить про период пандемии, то в нем созданы все условия для злоупотреблений не только в России, но и во всем мире. Большинство закупок и бюджетных трат производятся экстренно. Управленческие решения зачастую принимаются без видимой обоснованности с надеждой на отсутствие ответственности. Единственный вариант в этой ситуации - ужесточение контроля и ответственности в сфере государственных закупок и проверка их обоснованности", - отметил глава НАК.
Кроме этого, по его словам, уголовное законодательство в сфере должностных преступлений и хищения бюджетных средств остается достаточно мягким, их "необходимо приравнять по ответственности к измене Родине".
"В Уголовном кодексе до сих пор отсутствует раздел "Коррупционные преступления", хотя в КоАП коррупционные правонарушения уже есть", - констатировал Кабанов.
Также Кабанов указал на то, что формальной и неэффективной остается процедура антикоррупционной экспертизы законодательных и подзаконных актов, хотя по сути своей она является одной из основных антикоррупционных мер.
Именно этот инструмент призван не допустить построение коррупционной бизнес-модели, например с целью вымогательства коррупционной ренты за заявленные, но реально невыполнимые административные процедуры.
"В общем, если мы говорим о бюджетных тратах, принцип может быть только один: обоснованность и целесообразность каждой закупки, каждого проекта", - подчеркнул он.