https://ria.ru/20201209/goszakupki-1588336682.html

В России могут ужесточить контроль госзакупок

В России могут ужесточить контроль госзакупок

Коррупция в России за 20 лет снизилась, риски злоупотреблений минимизированы, но для укрепления этой тенденции нужно ужесточить контроль государственных закупок РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:27

2020-12-09T09:27

2020-12-09T09:37

оон

кирилл кабанов

национальный антикоррупционный комитет

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Коррупция в России за 20 лет снизилась, риски злоупотреблений минимизированы, но для укрепления этой тенденции нужно ужесточить контроль государственных закупок – особенно на фоне пандемии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов.Девятого декабря во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.По его словам, "с экономической точки зрения в конце 90-х - начале 2000-х коррупционная рента ("откаты") практически во всех отраслях составляли 60-70%". Сейчас же, отметил Кабанов, "риски злоупотреблений минимизированы в большинстве отраслей и могут составлять 3-5%".Чтобы укрепить тенденцию, Кабанов предложил правительству сосредоточиться на уменьшении коррупционных рисков в сфере госзакупок.Кроме этого, по его словам, уголовное законодательство в сфере должностных преступлений и хищения бюджетных средств остается достаточно мягким, их "необходимо приравнять по ответственности к измене Родине"."В Уголовном кодексе до сих пор отсутствует раздел "Коррупционные преступления", хотя в КоАП коррупционные правонарушения уже есть", - констатировал Кабанов.Также Кабанов указал на то, что формальной и неэффективной остается процедура антикоррупционной экспертизы законодательных и подзаконных актов, хотя по сути своей она является одной из основных антикоррупционных мер.Именно этот инструмент призван не допустить построение коррупционной бизнес-модели, например с целью вымогательства коррупционной ренты за заявленные, но реально невыполнимые административные процедуры.

https://ria.ru/20201209/it-1588325868.html

https://ria.ru/20200910/goszakupki-1577017023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, кирилл кабанов, национальный антикоррупционный комитет, экономика