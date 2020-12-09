https://ria.ru/20201209/gosuslugi-1588451758.html

Прием заявок по тарифам на воду и тепло стал электронным в Подмосковье

Прием заявок по тарифам на воду и тепло стал электронным в Подмосковье

Прием заявок по тарифам на воду, тепло и электричество в Московской области перешел в онлайн-режим на портале госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:41

2020-12-09T16:41

2020-12-09T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Прием заявок по тарифам на воду, тепло и электричество в Московской области перешел в онлайн-режим на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".Уточняется, что помощь по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги стали оказывать в системе "Тариф". Пользователям сайта нужно заполнить электронное заявление и загрузить с документами "Умный шаблон".Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар объяснил, что встроенный в шаблон чек-лист помогает сделать верные и быстрые расчеты."При помощи „Умного шаблона“ регулируемые организации могут самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить заявку", – подчеркнул он.Теперь жителям станет проще понимать, на что будут потрачены их средства.Любому желающему предлагается задать вопрос в личном кабинете на портале госуслуг. Скачать "Умный шаблон" можно бесплатно с сайта комитета по ценам и тарифам региона.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)