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Прием заявок по тарифам на воду и тепло стал электронным в Подмосковье
Прием заявок по тарифам на воду и тепло стал электронным в Подмосковье
Прием заявок по тарифам на воду, тепло и электричество в Московской области перешел в онлайн-режим на портале госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:41
2020-12-09T16:41
2020-12-09T16:41
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Прием заявок по тарифам на воду, тепло и электричество в Московской области перешел в онлайн-режим на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".Уточняется, что помощь по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги стали оказывать в системе "Тариф". Пользователям сайта нужно заполнить электронное заявление и загрузить с документами "Умный шаблон".Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар объяснил, что встроенный в шаблон чек-лист помогает сделать верные и быстрые расчеты."При помощи „Умного шаблона“ регулируемые организации могут самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить заявку", – подчеркнул он.Теперь жителям станет проще понимать, на что будут потрачены их средства.Любому желающему предлагается задать вопрос в личном кабинете на портале госуслуг. Скачать "Умный шаблон" можно бесплатно с сайта комитета по ценам и тарифам региона.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Прием заявок по тарифам на воду, тепло и электричество в Московской области перешел в онлайн-режим на портале госуслуг, сообщил телеканал "360"
.
Уточняется, что помощь по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги стали оказывать в системе "Тариф". Пользователям сайта нужно заполнить электронное заявление и загрузить с документами "Умный шаблон".
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар объяснил, что встроенный в шаблон чек-лист помогает сделать верные и быстрые расчеты.
"При помощи „Умного шаблона“ регулируемые организации могут самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить заявку", – подчеркнул он.
Теперь жителям станет проще понимать, на что будут потрачены их средства.
Любому желающему предлагается задать вопрос в личном кабинете на портале госуслуг. Скачать "Умный шаблон" можно бесплатно с сайта комитета по ценам и тарифам региона.