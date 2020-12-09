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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201209/gosuslugi-1588451758.html
Прием заявок по тарифам на воду и тепло стал электронным в Подмосковье
Прием заявок по тарифам на воду и тепло стал электронным в Подмосковье
Прием заявок по тарифам на воду, тепло и электричество в Московской области перешел в онлайн-режим на портале госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:41
2020-12-09T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Прием заявок по тарифам на воду, тепло и электричество в Московской области перешел в онлайн-режим на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".Уточняется, что помощь по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги стали оказывать в системе "Тариф". Пользователям сайта нужно заполнить электронное заявление и загрузить с документами "Умный шаблон".Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар объяснил, что встроенный в шаблон чек-лист помогает сделать верные и быстрые расчеты."При помощи „Умного шаблона“ регулируемые организации могут самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить заявку", – подчеркнул он.Теперь жителям станет проще понимать, на что будут потрачены их средства.Любому желающему предлагается задать вопрос в личном кабинете на портале госуслуг. Скачать "Умный шаблон" можно бесплатно с сайта комитета по ценам и тарифам региона.
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московская область (подмосковье)

Прием заявок по тарифам на воду и тепло стал электронным в Подмосковье

16:41 09.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовСчетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Прием заявок по тарифам на воду, тепло и электричество в Московской области перешел в онлайн-режим на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".
Уточняется, что помощь по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги стали оказывать в системе "Тариф". Пользователям сайта нужно заполнить электронное заявление и загрузить с документами "Умный шаблон".
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар объяснил, что встроенный в шаблон чек-лист помогает сделать верные и быстрые расчеты.
"При помощи „Умного шаблона“ регулируемые организации могут самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить заявку", – подчеркнул он.
Теперь жителям станет проще понимать, на что будут потрачены их средства.
Любому желающему предлагается задать вопрос в личном кабинете на портале госуслуг. Скачать "Умный шаблон" можно бесплатно с сайта комитета по ценам и тарифам региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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