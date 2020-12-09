https://ria.ru/20201209/google-1588399408.html

РОЦИТ попросил ФАС возбудить дело против Google

РОЦИТ попросил ФАС возбудить дело против Google

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление с просьбой возбудить против компании... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:17

2020-12-09T13:17

2020-12-09T14:30

youtube

google

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление с просьбой возбудить против компании Google дело из-за произвольной блокировки видеохостингом YouTube аккаунтов и каналов.Как уточняется в письме, принадлежащий Google видеохостинг ежемесячно посещают более 1,9 миллиарда человек, это второй по популярности сайт во всем мире. Однако безальтернативные условия соглашения, позволяющие Google по своему усмотрению блокировать любую страницу на YouTube или удалять контент, нарушают права пользователей сервиса и ограничивают конкуренцию. К тому же компания делает это зачастую без предупреждения и обоснования, а процедура апелляции "практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить аккаунт".При этом, указывает РОЦИТ, из документов об отношениях YouTube и его пользователей не ясно, законодательство какой страны их регулирует. "Можно сделать вывод о том, что применяется любой закон любого государства. В то же время сама ситуация, в которой размещение и показ видеоконтента в России могут регулироваться законодательством других государств, является некорректной", — говорится в заявлении.В центре также отметили, что алгоритмы, определяющие попадание видео в разделы "В тренде" и "Следующее" сайта непрозрачны, поэтому Google вправе регулировать, какой именно контент будет виден зрителям.В конце октября Роскомнадзор в очередной раз направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ на YouTube.Поводом для обращения стала маркировка, установленная на видео ток-шоу "60 минут по горячим следам", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1". Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале этой передачи, а видеосервис отметил его как "неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий". РКН назвал это актом цензуры и подчеркнул, что какие-либо ограничения при распространении на территории России этого контента недопустимы.До этого ведомство обращалось с аналогичным требованием к Google, Facebook и Twitter. Тогда речь шла об ограничениях, установленных для документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина. Таганский суд Москвы признал действия зарубежных компаний цензурой.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/tsenzura-1586734750.html

https://ria.ru/20201128/sayty-1586470271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, google, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, общество