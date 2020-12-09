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РОЦИТ попросил ФАС возбудить дело против Google
РОЦИТ попросил ФАС возбудить дело против Google
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление с просьбой возбудить против компании... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:17
2020-12-09T14:30
youtube
google
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление с просьбой возбудить против компании Google дело из-за произвольной блокировки видеохостингом YouTube аккаунтов и каналов.Как уточняется в письме, принадлежащий Google видеохостинг ежемесячно посещают более 1,9 миллиарда человек, это второй по популярности сайт во всем мире. Однако безальтернативные условия соглашения, позволяющие Google по своему усмотрению блокировать любую страницу на YouTube или удалять контент, нарушают права пользователей сервиса и ограничивают конкуренцию. К тому же компания делает это зачастую без предупреждения и обоснования, а процедура апелляции "практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить аккаунт".При этом, указывает РОЦИТ, из документов об отношениях YouTube и его пользователей не ясно, законодательство какой страны их регулирует. "Можно сделать вывод о том, что применяется любой закон любого государства. В то же время сама ситуация, в которой размещение и показ видеоконтента в России могут регулироваться законодательством других государств, является некорректной", — говорится в заявлении.В центре также отметили, что алгоритмы, определяющие попадание видео в разделы "В тренде" и "Следующее" сайта непрозрачны, поэтому Google вправе регулировать, какой именно контент будет виден зрителям.В конце октября Роскомнадзор в очередной раз направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ на YouTube.Поводом для обращения стала маркировка, установленная на видео ток-шоу "60 минут по горячим следам", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1". Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале этой передачи, а видеосервис отметил его как "неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий". РКН назвал это актом цензуры и подчеркнул, что какие-либо ограничения при распространении на территории России этого контента недопустимы.До этого ведомство обращалось с аналогичным требованием к Google, Facebook и Twitter. Тогда речь шла об ограничениях, установленных для документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина. Таганский суд Москвы признал действия зарубежных компаний цензурой.
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/tsenzura-1586734750.html
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youtube, google, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, общество

РОЦИТ попросил ФАС возбудить дело против Google

13:17 09.12.2020 (обновлено: 14:30 09.12.2020)
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Jens Meyer
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление с просьбой возбудить против компании Google дело из-за произвольной блокировки видеохостингом YouTube аккаунтов и каналов.
"Указанная практика компании Google содержит признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением", — подчеркнули в РОЦТ.
Как уточняется в письме, принадлежащий Google видеохостинг ежемесячно посещают более 1,9 миллиарда человек, это второй по популярности сайт во всем мире. Однако безальтернативные условия соглашения, позволяющие Google по своему усмотрению блокировать любую страницу на YouTube или удалять контент, нарушают права пользователей сервиса и ограничивают конкуренцию. К тому же компания делает это зачастую без предупреждения и обоснования, а процедура апелляции "практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить аккаунт".
При этом, указывает РОЦИТ, из документов об отношениях YouTube и его пользователей не ясно, законодательство какой страны их регулирует. "Можно сделать вывод о том, что применяется любой закон любого государства. В то же время сама ситуация, в которой размещение и показ видеоконтента в России могут регулироваться законодательством других государств, является некорректной", — говорится в заявлении.
В центре также отметили, что алгоритмы, определяющие попадание видео в разделы "В тренде" и "Следующее" сайта непрозрачны, поэтому Google вправе регулировать, какой именно контент будет виден зрителям.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 11:54
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал ANNA-news
В конце октября Роскомнадзор в очередной раз направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ на YouTube.
Поводом для обращения стала маркировка, установленная на видео ток-шоу "60 минут по горячим следам", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1". Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале этой передачи, а видеосервис отметил его как "неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий".
РКН назвал это актом цензуры и подчеркнул, что какие-либо ограничения при распространении на территории России этого контента недопустимы.
До этого ведомство обращалось с аналогичным требованием к Google, Facebook и Twitter. Тогда речь шла об ограничениях, установленных для документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина. Таганский суд Москвы признал действия зарубежных компаний цензурой.
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 08:00РИА Наука
Блокировка YouTube и Facebook. Что ждет Рунет
 
YouTubeGoogleФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ТехнологииОбщество
 
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