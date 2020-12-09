https://ria.ru/20201209/glaza-1588374388.html

Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на глаза

Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на глаза

Британские ученые установили связь между воспалением глаз и коронавирусной инфекцией. Они считают, что боли в глазах следует признать одним из значимых... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:05

2020-12-09T12:05

2020-12-09T12:05

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

англия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Британские ученые установили связь между воспалением глаз и коронавирусной инфекцией. Они считают, что боли в глазах следует признать одним из значимых симптомов раннего COVID-19. Это первое специализированное исследование, посвященное глазным проявлениям при COVID-19. Результаты его опубликованы в журнале BMJ Open Ophthalmology.Исследователи из Университета Англия Раскин (ARU) провели опрос среди пациентов с подтвержденным COVID-19 и составили перечень ранних симптомов заболевания. 83 участника опроса заполняли анкету, в которой оценивали свое состояние до и после начала болезни.Наиболее часто сообщаемыми симптомами COVID-19 были: усталость — 90 процентов опрошенных, лихорадка — 76 процентов, потеря обоняния и вкуса — 70 процентов, и сухой кашель — 66 процентов. В то же время большинство респондентов — 81 процент — упомянули, что на ранней стадии COVID-19 у них были проблемы с глазами. Из них 18 процентов указывали на светобоязнь или повышенную светочувствительность, 17 процентов — на зуд, и 16 процентов — на боли в глазах. Симптомы сохранялись до двух недель.Никто из опрошенных не отметил слизистые выделения или резь в глазах — характерные признаки бактериальных инфекций.Авторы отмечают, что, по-видимому, многие инфицированные не обращают внимание на глазные симптомы, считая их нехарактерными для COVID-19, или относят к обычному конъюнктивиту. Не акцентируются на них, при наличии других, более серьезных симптомов, и медики, когда пациенты попадают в больницу.По мнению исследователей, следует четко отделять конъюнктивит от симптомов коронавирусной инфекции, а глазные боли признать значимым симптомов раннего проявления COVID-19."Это первое исследование, посвященное изучению различных глазных симптомов в связи с COVID-19 и их временных рамок по сравнению с другими заболеваниями, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора Шахины Пардхан (Shahina Pardhan), директора Исследовательского института зрения и глаза в ARU. — Важно, чтобы глазные боли были включены в список симптомов COVID-19, а термин "конъюнктивит" нужно заменить, чтобы отличать их от симптомов других инфекций, например, бактериальных, которые проявляется в виде слизистых выделений или "песка" в глазах".Авторы предлагают называть глазные симптомы при COVID-19 воспалением глаз.Исследователи отмечают, что изучение этого проявления важно и тем, что оно указывает еще на один возможный путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм и позволяет лучше отследить пути его распространения. В начале пандемии передачу SARS-CoV-2 через глаза не считали возможной. Теперь все больше подтверждений того, что новый коронавирус может проникать и через глаза. И поэтому важно знать, как реагирует на него конъюнктива — глазная оболочка, отмечают ученые.

https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html

https://ria.ru/20201204/melatonin-1587633499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, англия