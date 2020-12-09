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https://ria.ru/20201209/gitler-1588435767.html
Намибийский Гитлер связал внимание мировых СМИ с происками оппонентов
Намибийский Гитлер связал внимание мировых СМИ с происками оппонентов
Победивший на региональных выборах в Намибии Адольф Гитлер Уунона осудил то, что международные СМИ сравнивают его с лидером Третьего рейха в погоне за... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:30
2020-12-09T15:30
намибия
адольф гитлер
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на региональных выборах в Намибии Адольф Гитлер Уунона осудил то, что международные СМИ сравнивают его с лидером Третьего рейха в погоне за "сенсацией", и предположил, что за внезапным вниманием к его личности могут стоять оппоненты.Ранее о победе Уунона в округе Омпунджа региона Ошана сообщил немецкий таблоид Bild, после чего о кандидате написали другие мировые СМИ. Уунона рассказал изданию, что получил имя от отца, что он не хочет подчинить себе Ошану и не стремится к мировому господству."Гитлер был спорной фигурой, он...убивал людей по всему миру. Я не похож на него...мой отец дал мне это имя Адольф Гитлер, он это не означает, что у меня личность Адольфа Гитлера или что я напоминаю Адольфа Гитлера из Германии". - заявил Уунона изданию Namibian.Он осудил то, что международные СМИ опубликовали его фотографию рядом с фотографией Адольфа Гитлера. "Они раздувают сенсацию. Они только сейчас слышат мое имя?", - заявил Ууона, который работал членом окружного совета с 2004 года.Глава правозащитной организации NamRights Фил я Нанголо заявил "от лица Ууона" изданию Bild, что политик считает, что международное внимание привлекли к нему "в интересах определенных политических противников от правящей партии и правительства Намибии".Имя Адольф в бывшей немецкой колонии не считается большой редкостью. В Намибии есть немецкоязычная газета, радио, названия улиц и мест на немецком языке. Также в стране проживает малочисленное немецкоязычное меньшинство.
https://radiosputnik.ria.ru/20200419/1570257904.html
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намибия, адольф гитлер, в мире

Намибийский Гитлер связал внимание мировых СМИ с происками оппонентов

15:30 09.12.2020
 
Адольф Гитлер Уунона одержал победу на выборах в Намибии
Адольф Гитлер Уунона одержал победу на выборах в Намибии - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на региональных выборах в Намибии Адольф Гитлер Уунона осудил то, что международные СМИ сравнивают его с лидером Третьего рейха в погоне за "сенсацией", и предположил, что за внезапным вниманием к его личности могут стоять оппоненты.
Ранее о победе Уунона в округе Омпунджа региона Ошана сообщил немецкий таблоид Bild, после чего о кандидате написали другие мировые СМИ. Уунона рассказал изданию, что получил имя от отца, что он не хочет подчинить себе Ошану и не стремится к мировому господству.
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"Гитлер был спорной фигурой, он...убивал людей по всему миру. Я не похож на него...мой отец дал мне это имя Адольф Гитлер, он это не означает, что у меня личность Адольфа Гитлера или что я напоминаю Адольфа Гитлера из Германии". - заявил Уунона изданию Namibian.
Он осудил то, что международные СМИ опубликовали его фотографию рядом с фотографией Адольфа Гитлера. "Они раздувают сенсацию. Они только сейчас слышат мое имя?", - заявил Ууона, который работал членом окружного совета с 2004 года.
Глава правозащитной организации NamRights Фил я Нанголо заявил "от лица Ууона" изданию Bild, что политик считает, что международное внимание привлекли к нему "в интересах определенных политических противников от правящей партии и правительства Намибии".
Имя Адольф в бывшей немецкой колонии не считается большой редкостью. В Намибии есть немецкоязычная газета, радио, названия улиц и мест на немецком языке. Также в стране проживает малочисленное немецкоязычное меньшинство.
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