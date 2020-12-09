https://ria.ru/20201209/gitler-1588435767.html

Намибийский Гитлер связал внимание мировых СМИ с происками оппонентов

Намибийский Гитлер связал внимание мировых СМИ с происками оппонентов

Победивший на региональных выборах в Намибии Адольф Гитлер Уунона осудил то, что международные СМИ сравнивают его с лидером Третьего рейха в погоне за... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:30

2020-12-09T15:30

2020-12-09T15:30

намибия

адольф гитлер

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на региональных выборах в Намибии Адольф Гитлер Уунона осудил то, что международные СМИ сравнивают его с лидером Третьего рейха в погоне за "сенсацией", и предположил, что за внезапным вниманием к его личности могут стоять оппоненты.Ранее о победе Уунона в округе Омпунджа региона Ошана сообщил немецкий таблоид Bild, после чего о кандидате написали другие мировые СМИ. Уунона рассказал изданию, что получил имя от отца, что он не хочет подчинить себе Ошану и не стремится к мировому господству."Гитлер был спорной фигурой, он...убивал людей по всему миру. Я не похож на него...мой отец дал мне это имя Адольф Гитлер, он это не означает, что у меня личность Адольфа Гитлера или что я напоминаю Адольфа Гитлера из Германии". - заявил Уунона изданию Namibian.Он осудил то, что международные СМИ опубликовали его фотографию рядом с фотографией Адольфа Гитлера. "Они раздувают сенсацию. Они только сейчас слышат мое имя?", - заявил Ууона, который работал членом окружного совета с 2004 года.Глава правозащитной организации NamRights Фил я Нанголо заявил "от лица Ууона" изданию Bild, что политик считает, что международное внимание привлекли к нему "в интересах определенных политических противников от правящей партии и правительства Намибии".Имя Адольф в бывшей немецкой колонии не считается большой редкостью. В Намибии есть немецкоязычная газета, радио, названия улиц и мест на немецком языке. Также в стране проживает малочисленное немецкоязычное меньшинство.

https://radiosputnik.ria.ru/20200419/1570257904.html

https://ria.ru/20201014/sgovor-1579774539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

намибия, адольф гитлер, в мире