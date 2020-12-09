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Ремонт моста через Волжскую ГЭС завершится в 2021 году
Ремонт моста через Волжскую ГЭС завершится в 2021 году
Ремонт моста через Волжскую ГЭС, который ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", завершится в 2021 году, сообщает... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:33
2020-12-09T11:33
2020-12-09T11:33
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волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Ремонт моста через Волжскую ГЭС, который ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", завершится в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.Ремонт на мосту через Волжскую ГЭС в Волгоградской области протяженностью почти 1,5 километра стартовал в марте 2019 года, работы рассчитаны на 3 года. На время ремонта часть дороги была перекрыта для движения автотранспорта.По информации администрации, на данный момент ремонт моста выполнен на 70%, полностью обновлена конструкция объекта, деформационные швы и ограждение, положен новый асфальт. В следующем году планируется заменить более 7 тысяч квадратных метров дороги. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, общая стоимость работа составит почти 960 миллионов рублей.По данным администрации, в рамках нацпроекта в 2020 года в регионе отремонтировано более 380 километров дорог, на эти цели было выделено около 12 миллиардов рублей. В целом за последние шесть лет в регионе на дорожную сферу направлено почти 50 миллиардов, приведены в порядок 2,4 тысячи километров дорог.
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волжская гэс, волгоградская область, общество
ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости.
Ремонт моста через Волжскую ГЭС
, который ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", завершится в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области
.
Ремонт на мосту через Волжскую ГЭС в Волгоградской области протяженностью почти 1,5 километра стартовал в марте 2019 года, работы рассчитаны на 3 года. На время ремонта часть дороги была перекрыта для движения автотранспорта.
"Мы уже завершили второй этап сложных работ на важном для жизни и развития Волгоградской области объекте — мостовом переходе в составе Волжской ГЭС. Несмотря на все трудности, капитальный ремонт выполнен в соответствии с планом и с высоким качеством… В 2021 году мы завершим работы третьего этапа и в полном объеме восстановим движение", — цитирует пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова во время рабочего совещания на объекте.
По информации администрации, на данный момент ремонт моста выполнен на 70%, полностью обновлена конструкция объекта, деформационные швы и ограждение, положен новый асфальт. В следующем году планируется заменить более 7 тысяч квадратных метров дороги. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, общая стоимость работа составит почти 960 миллионов рублей.
По данным администрации, в рамках нацпроекта в 2020 года в регионе отремонтировано более 380 километров дорог, на эти цели было выделено около 12 миллиардов рублей. В целом за последние шесть лет в регионе на дорожную сферу направлено почти 50 миллиардов, приведены в порядок 2,4 тысячи километров дорог.