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МИД Германии опроверг сообщения о препятствии поездке депутатов в Москву
МИД Германии опроверг сообщения о препятствии поездке депутатов в Москву
В МИД ФРГ опровергли информацию о том, что немецкие депутаты Бундестага из партии "Альтернатива для Германии" столкнулись с противодействием при подготовке... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:54
2020-12-09T16:13
мария адебар
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мид германии
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. В МИД ФРГ опровергли информацию о том, что немецкие депутаты Бундестага из партии "Альтернатива для Германии" столкнулись с противодействием при подготовке визита в Москву."Что касается поездки, то мне непонятны это обвинения, так как мы, как посольство или посольство ФРГ в России, (работали) в нормальном режиме, согласно правовой ситуации, как это делается при каждой поездке фракции, санкционированной немецким Бундестагом, и о такой поездке шла речь", - заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос журналистов."Наше посольство делало это в совершенно нормальных рамках", - добавила она.Ранее в партии "Альтернатива для Германии" заявили о "массированном противодействии" со стороны властей в рамках подготовки визита в Москву. Визит начался во вторник, делегация депутатов Бундестага встретилась в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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мария адебар, сергей лавров, москва, германия, россия, мид германии, в мире

МИД Германии опроверг сообщения о препятствии поездке депутатов в Москву

15:54 09.12.2020 (обновлено: 16:13 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. В МИД ФРГ опровергли информацию о том, что немецкие депутаты Бундестага из партии "Альтернатива для Германии" столкнулись с противодействием при подготовке визита в Москву.
"Что касается поездки, то мне непонятны это обвинения, так как мы, как посольство или посольство ФРГ в России, (работали) в нормальном режиме, согласно правовой ситуации, как это делается при каждой поездке фракции, санкционированной немецким Бундестагом, и о такой поездке шла речь", - заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос журналистов.
"Наше посольство делало это в совершенно нормальных рамках", - добавила она.
Ранее в партии "Альтернатива для Германии" заявили о "массированном противодействии" со стороны властей в рамках подготовки визита в Москву. Визит начался во вторник, делегация депутатов Бундестага встретилась в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Мария АдебарСергей ЛавровМоскваГерманияРоссияМИД ГерманииВ мире
 
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