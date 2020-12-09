https://ria.ru/20201209/germaniya-1588440528.html

МИД Германии опроверг сообщения о препятствии поездке депутатов в Москву

МИД Германии опроверг сообщения о препятствии поездке депутатов в Москву

В МИД ФРГ опровергли информацию о том, что немецкие депутаты Бундестага из партии "Альтернатива для Германии" столкнулись с противодействием при подготовке... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:54

2020-12-09T15:54

2020-12-09T16:13

мария адебар

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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. В МИД ФРГ опровергли информацию о том, что немецкие депутаты Бундестага из партии "Альтернатива для Германии" столкнулись с противодействием при подготовке визита в Москву."Что касается поездки, то мне непонятны это обвинения, так как мы, как посольство или посольство ФРГ в России, (работали) в нормальном режиме, согласно правовой ситуации, как это делается при каждой поездке фракции, санкционированной немецким Бундестагом, и о такой поездке шла речь", - заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос журналистов."Наше посольство делало это в совершенно нормальных рамках", - добавила она.Ранее в партии "Альтернатива для Германии" заявили о "массированном противодействии" со стороны властей в рамках подготовки визита в Москву. Визит начался во вторник, делегация депутатов Бундестага встретилась в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20201208/lavrov-1588197188.html

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мария адебар, сергей лавров, москва, германия, россия, мид германии, в мире