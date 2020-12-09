Госдума поддержала проекты о борьбе с пропагандой "веселящего газа"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроекты, направленные на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа" и устанавливающие штрафы до 150 тысяч рублей за такие нарушения.
Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") в 2018 году внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения. Депутат подготовила три законопроекта: изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе", также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".
В начале ноября глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что законопроект, направленный на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", будет доработан с учетом замечаний правительства и перевнесен в новой редакции, а ко второму чтению депутаты обсудят возможность распространить его действие на другие подобные вещества. В новой редакции законопроект был одобрен профильным комитетом. Кабмин законопроект также поддержал, но просит его доработать и привести в соответствие с рядом других законов.
Поправками в КоАП предлагается установить административные штрафы до 150 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, либо административное приостановление деятельности в зависимости от субъекта правонарушения.
Во время обсуждения Костенко отметила, что депутаты в ходе работы над законопроектом изучат идею ужесточения наказания за нарушения. "Если потребуется,... мы готовы вносить более серьезные санкции", - сказала Костенко.
18 апреля 2018, 08:00Шарики до коликов. Молодежь подсела на опасный "веселящий газ"