https://ria.ru/20201209/gaz-1588443891.html

Госдума поддержала проекты о борьбе с пропагандой "веселящего газа"

Госдума поддержала проекты о борьбе с пропагандой "веселящего газа"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроекты, направленные на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа" и... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:10

2020-12-09T16:10

2020-12-09T16:10

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроекты, направленные на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа" и устанавливающие штрафы до 150 тысяч рублей за такие нарушения.Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") в 2018 году внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения. Депутат подготовила три законопроекта: изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе", также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".В начале ноября глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что законопроект, направленный на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", будет доработан с учетом замечаний правительства и перевнесен в новой редакции, а ко второму чтению депутаты обсудят возможность распространить его действие на другие подобные вещества. В новой редакции законопроект был одобрен профильным комитетом. Кабмин законопроект также поддержал, но просит его доработать и привести в соответствие с рядом других законов.Поправками в КоАП предлагается установить административные штрафы до 150 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, либо административное приостановление деятельности в зависимости от субъекта правонарушения.Во время обсуждения Костенко отметила, что депутаты в ходе работы над законопроектом изучат идею ужесточения наказания за нарушения. "Если потребуется,... мы готовы вносить более серьезные санкции", - сказала Костенко.

https://ria.ru/20180418/1518847285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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госдума рф, единая россия, общество