https://ria.ru/20201209/fuksiya-1588374628.html

Google сделал доступной ОС Fuchsia, которая заменит Android

Google сделал доступной ОС Fuchsia, которая заменит Android

Компания Google объявила об открытии исходного кода операционной системы следующего поколения Fuchsia. Разработки корпорации доступны на официальном сайте... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:04

2020-12-09T12:04

2020-12-09T12:04

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Компания Google объявила об открытии исходного кода операционной системы следующего поколения Fuchsia. Разработки корпорации доступны на официальном сайте проекта.В Google надеются, что энтузиасты и сторонние разработчики помогут в развитии операционной системы, разработка которой идет четвертый год. Но и признают, что Fuchsia пока не готова, как финальный продукт.Новую операционную систему часто называют заменой Android, основанной на базе ядра Zircon. В самой корпорации не называют точной цели разработки ОС. Энтузиасты-разработчики считают, что Fuchsia станет универсальной софтовой платформой для любых устройств, включая компьютеры и "умную" бытовую технику.

https://ria.ru/20201204/android-1587648815.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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