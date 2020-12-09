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https://ria.ru/20201209/fuksiya-1588374628.html
Google сделал доступной ОС Fuchsia, которая заменит Android
Google сделал доступной ОС Fuchsia, которая заменит Android
Компания Google объявила об открытии исходного кода операционной системы следующего поколения Fuchsia. Разработки корпорации доступны на официальном сайте... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:04
2020-12-09T12:04
риа наука
компьютерные технологии
google
google android
технологии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Компания Google объявила об открытии исходного кода операционной системы следующего поколения Fuchsia. Разработки корпорации доступны на официальном сайте проекта.В Google надеются, что энтузиасты и сторонние разработчики помогут в развитии операционной системы, разработка которой идет четвертый год. Но и признают, что Fuchsia пока не готова, как финальный продукт.Новую операционную систему часто называют заменой Android, основанной на базе ядра Zircon. В самой корпорации не называют точной цели разработки ОС. Энтузиасты-разработчики считают, что Fuchsia станет универсальной софтовой платформой для любых устройств, включая компьютеры и "умную" бытовую технику.
https://ria.ru/20201204/android-1587648815.html
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компьютерные технологии, google, google android, технологии

Google сделал доступной ОС Fuchsia, которая заменит Android

12:04 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Компания Google объявила об открытии исходного кода операционной системы следующего поколения Fuchsia. Разработки корпорации доступны на официальном сайте проекта.
В Google надеются, что энтузиасты и сторонние разработчики помогут в развитии операционной системы, разработка которой идет четвертый год. Но и признают, что Fuchsia пока не готова, как финальный продукт.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 12:28РИА Наука
Google раскрыл новые функции Android, которые станут доступны зимой
Новую операционную систему часто называют заменой Android, основанной на базе ядра Zircon. В самой корпорации не называют точной цели разработки ОС. Энтузиасты-разработчики считают, что Fuchsia станет универсальной софтовой платформой для любых устройств, включая компьютеры и "умную" бытовую технику.
 
РИА Наукакомпьютерные технологииGoogleGoogle AndroidТехнологии
 
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