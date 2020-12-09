https://ria.ru/20201209/fuksiya-1588374628.html
Google сделал доступной ОС Fuchsia, которая заменит Android
Google сделал доступной ОС Fuchsia, которая заменит Android
Компания Google объявила об открытии исходного кода операционной системы следующего поколения Fuchsia. Разработки корпорации доступны на официальном сайте... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:04
2020-12-09T12:04
2020-12-09T12:04
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Компания Google объявила об открытии исходного кода операционной системы следующего поколения Fuchsia. Разработки корпорации доступны на официальном сайте проекта.В Google надеются, что энтузиасты и сторонние разработчики помогут в развитии операционной системы, разработка которой идет четвертый год. Но и признают, что Fuchsia пока не готова, как финальный продукт.Новую операционную систему часто называют заменой Android, основанной на базе ядра Zircon. В самой корпорации не называют точной цели разработки ОС. Энтузиасты-разработчики считают, что Fuchsia станет универсальной софтовой платформой для любых устройств, включая компьютеры и "умную" бытовую технику.
https://ria.ru/20201204/android-1587648815.html
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