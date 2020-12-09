https://ria.ru/20201209/format-1588412498.html
В Госдуме ответили на призыв МИД Украины по "нормандскому формату"
В Госдуме ответили на призыв МИД Украины по "нормандскому формату"
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал призыв МИД Украины к России по "нормандскому формату", призвав украинских дипломатов научиться... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:04
2020-12-09T14:04
2020-12-09T14:04
ситуация в днр и лнр
руслан бальбек
сергей лавров
борис грызлов
москва
берлин (город)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал призыв МИД Украины к России по "нормандскому формату", призвав украинских дипломатов научиться выполнять то, что они сами же подписали.Ранее сообщалось, что МИД Украины призывает РФ принять меры для продолжения работы в "нормандском формате" (Украина, РФ, Франция, Германия) и в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года."Какую-то мутную историю предлагает нам украинский МИД - сами шарахаются от минских соглашений и не желают их выполнять, а теперь вдруг призывают нас официально признать себя одной из сторон конфликта. Или они надеются на то, что, прочитав их маловразумительное обращение, мы побежим к лидерам ЛДНР (самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики - ред.) упрашивать их сложить оружие, сдаться на милость официального Киева? То есть сознательно подвергнуть население республик репрессиям и насилию. Не на тех напали, господа украинские дипломаты. Сначала научитесь выполнять вами же подписанное, а затем обращения пишите", - сказал Бальбек РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для урегулирования в Донбассе надо выполнять минские соглашения, а какие-то новации взамен только отбрасывают процесс назад. По его словам, у Москвы есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат, пока "далеко не все пункты были реализованы". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что у России есть колоссальные претензии к Берлину и Парижу по урегулированию на Украине, важно, чтобы ФРГ и Франция заставили Киев уважать минские соглашения. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что разработанный делегацией Киева "план совместных шагов" по урегулированию конфликта противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
https://ria.ru/20201202/nebenzya-1587409081.html
москва
берлин (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, руслан бальбек, сергей лавров, борис грызлов, москва, берлин (город), украина, в мире
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек
прокомментировал призыв МИД Украины к России по "нормандскому формату", призвав украинских дипломатов научиться выполнять то, что они сами же подписали.
Ранее сообщалось, что МИД Украины призывает РФ принять меры для продолжения работы в "нормандском формате" (Украина, РФ, Франция, Германия) и в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.
"Какую-то мутную историю предлагает нам украинский МИД - сами шарахаются от минских соглашений и не желают их выполнять, а теперь вдруг призывают нас официально признать себя одной из сторон конфликта. Или они надеются на то, что, прочитав их маловразумительное обращение, мы побежим к лидерам ЛДНР (самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики - ред.) упрашивать их сложить оружие, сдаться на милость официального Киева? То есть сознательно подвергнуть население республик репрессиям и насилию. Не на тех напали, господа украинские дипломаты. Сначала научитесь выполнять вами же подписанное, а затем обращения пишите", - сказал Бальбек РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что для урегулирования в Донбассе
надо выполнять минские соглашения, а какие-то новации взамен только отбрасывают процесс назад. По его словам, у Москвы есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат, пока "далеко не все пункты были реализованы". Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявлял, что у России есть колоссальные претензии к Берлину и Парижу по урегулированию на Украине, важно, чтобы ФРГ и Франция заставили Киев уважать минские соглашения. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов
заявил, что разработанный делегацией Киева "план совместных шагов" по урегулированию конфликта противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.