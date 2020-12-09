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В Кремле ответили на вопрос о "нормандском формате"

В Кремле ответили на вопрос о "нормандском формате"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель решили активизировать работу помощников лидеров "нормандской четверки" в связи с невыполением Киевом... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:14

2020-12-09T13:14

2020-12-09T13:14

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

франция

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель решили активизировать работу помощников лидеров "нормандской четверки" в связи с невыполением Киевом договоренностей по Донбассу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Путин и Меркель во вторник в телефонном разговоре договорились продолжить работу в "нормандском формате", в том числе по линии политических советников лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины."Есть, безусловно, понимание у глав государств, что надо двигаться перед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, собственно, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей. И вот в этой ситуации невыполнения как раз Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне. На уровне помощников, с тем чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации", - сказал Песков журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/donbass-1577492033.html

франция

киев

украина

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ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, киев, украина, в мире