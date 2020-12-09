https://ria.ru/20201209/format-1588398068.html
В Кремле ответили на вопрос о "нормандском формате"
В Кремле ответили на вопрос о "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель решили активизировать работу помощников лидеров "нормандской четверки" в связи с невыполением Киевом... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:14
2020-12-09T13:14
2020-12-09T13:14
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
франция
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_301abaf6e9aef9110530e114e7b5af63.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель решили активизировать работу помощников лидеров "нормандской четверки" в связи с невыполением Киевом договоренностей по Донбассу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Путин и Меркель во вторник в телефонном разговоре договорились продолжить работу в "нормандском формате", в том числе по линии политических советников лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины."Есть, безусловно, понимание у глав государств, что надо двигаться перед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, собственно, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей. И вот в этой ситуации невыполнения как раз Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне. На уровне помощников, с тем чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации", - сказал Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/donbass-1577492033.html
франция
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_15f7280b1936c57029606f1efb60c9ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, киев, украина, в мире
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
и канцлер ФРГ Ангела Меркель
решили активизировать работу помощников лидеров "нормандской четверки" в связи с невыполением Киевом договоренностей по Донбассу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин и Меркель во вторник в телефонном разговоре договорились продолжить работу в "нормандском формате", в том числе по линии политических советников лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины.
"Есть, безусловно, понимание у глав государств, что надо двигаться перед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, собственно, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей. И вот в этой ситуации невыполнения как раз Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне. На уровне помощников, с тем чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации", - сказал Песков журналистам.