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На юго-западе Москвы из-за прорыва трубы забил фонтан кипятка

На юго-западе Москвы из-за прорыва трубы забил фонтан кипятка

На юго-западе Москвы прорвало трубу горячего водоснабжения, из-под земли бьет фонтан кипятка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:38

2020-12-09T15:38

2020-12-09T17:17

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На юго-западе Москвы прорвало трубу горячего водоснабжения, из-под земли бьет фонтан кипятка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, авария произошла на трубопроводе диаметром 700 миллиметров в районе дома 15 по улице Теплый Стан.Высота образовавшегося фонтана превышает два метра, добавил собеседник агентства.В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы РИА Новости сообщили, что специалисты МОЭК уже находятся на месте происшествия. Аварийный участок отключили, подачу тепла жителям оперативно организовали по резервной магистрали.Столичная прокуратура начала проверку.

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На юге Москвы из-под земли бьет фонтан кипятка Фонтан кипятка высотой более 2 метров бьет из-под земли на юге Москвы из-за прорыва трубы, движение по улице Теплый Стан полностью перекрыто 2020-12-09T15:38 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, москва, происшествия