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На юго-западе Москвы из-за прорыва трубы забил фонтан кипятка
На юго-западе Москвы из-за прорыва трубы забил фонтан кипятка
На юго-западе Москвы прорвало трубу горячего водоснабжения, из-под земли бьет фонтан кипятка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:38
2020-12-09T15:38
2020-12-09T17:17
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На юго-западе Москвы прорвало трубу горячего водоснабжения, из-под земли бьет фонтан кипятка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, авария произошла на трубопроводе диаметром 700 миллиметров в районе дома 15 по улице Теплый Стан.Высота образовавшегося фонтана превышает два метра, добавил собеседник агентства.В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы РИА Новости сообщили, что специалисты МОЭК уже находятся на месте происшествия. Аварийный участок отключили, подачу тепла жителям оперативно организовали по резервной магистрали.Столичная прокуратура начала проверку.
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На юге Москвы из-под земли бьет фонтан кипятка
Фонтан кипятка высотой более 2 метров бьет из-под земли на юге Москвы из-за прорыва трубы, движение по улице Теплый Стан полностью перекрыто
2020-12-09T15:38
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РИА Новости
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
На юго-западе Москвы
прорвало трубу горячего водоснабжения, из-под земли бьет фонтан кипятка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, авария произошла на трубопроводе диаметром 700 миллиметров в районе дома 15 по улице Теплый Стан.
Высота образовавшегося фонтана превышает два метра, добавил собеседник агентства.
"Движение по улице на участке полностью перекрыто, коммунальные службы на месте", — сказал он, отметив, что последствия прорыва планируется ликвидировать к 18:00.
В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы РИА Новости сообщили, что специалисты МОЭК уже находятся на месте происшествия. Аварийный участок отключили, подачу тепла жителям оперативно организовали по резервной магистрали.
Столичная прокуратура начала проверку.