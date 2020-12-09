https://ria.ru/20201209/fnb-1588404798.html

Госдума разрешила размещать средства ФНБ в драгметаллы

Госдума разрешила размещать средства ФНБ в драгметаллы

Госдума приняла закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:35

2020-12-09T13:35

2020-12-09T13:35

россия

фонд национального благосостояния россии

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы.Документ разрешает размещать средства ФНБ на депозитах и остатках на счетах в Банке России в драгметаллах. По задумке Минфина, в первую очередь это может быть золото. Изменения направлены на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда.Сейчас средства ФНБ могут размещаться в иностранную валюту и долговые обязательства иностранных государств, в депозиты и остатки на счетах в банках, ВЭБе и ЦБ, в долговые обязательства и акции юрлиц, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также могут направляться на докапитализацию РФПИ.Закон также предоставляет правительству РФ право выдавать в 2021 году госкредиты, не предусмотренные программой на 2021-2023 годы, в пределах ее объема, а также из остатков средств федерального бюджета с 2020 года. Помимо этого, документ предусматривали зачисление всех административных штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным федеральным автодорогам в Федеральный дорожный фонд.Ряд вносимых законом изменений касается наделения публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление данной компании средств без поправок в сам бюджет, но после рассмотрения соответствующих предложений комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.Кроме того, повышается порог, начиная с которого решения об инвестициях или субсидиях из федерального бюджета на объекты капитального строительства принимается правительством - до 3 миллиардов рублей с 1,5 миллиарда рублей. При меньшей сумме средства может выделить своим правовым актом главный распорядитель бюджетных средств. Вместе с тем при вложениях от 1,5 миллиарда рублей надо будет в течение 10 дней проинформировать о таких решениях Госдуму и Совет Федерации.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20201208/fnb-1588259289.html

https://ria.ru/20201029/aeroflot-1582151898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/minfin-1581730558.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд национального благосостояния россии, госдума рф, экономика