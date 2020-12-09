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Госдума разрешила размещать средства ФНБ в драгметаллы
Госдума разрешила размещать средства ФНБ в драгметаллы
Госдума приняла закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:35
2020-12-09T13:35
россия
фонд национального благосостояния россии
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы.Документ разрешает размещать средства ФНБ на депозитах и остатках на счетах в Банке России в драгметаллах. По задумке Минфина, в первую очередь это может быть золото. Изменения направлены на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда.Сейчас средства ФНБ могут размещаться в иностранную валюту и долговые обязательства иностранных государств, в депозиты и остатки на счетах в банках, ВЭБе и ЦБ, в долговые обязательства и акции юрлиц, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также могут направляться на докапитализацию РФПИ.Закон также предоставляет правительству РФ право выдавать в 2021 году госкредиты, не предусмотренные программой на 2021-2023 годы, в пределах ее объема, а также из остатков средств федерального бюджета с 2020 года. Помимо этого, документ предусматривали зачисление всех административных штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным федеральным автодорогам в Федеральный дорожный фонд.Ряд вносимых законом изменений касается наделения публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление данной компании средств без поправок в сам бюджет, но после рассмотрения соответствующих предложений комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.Кроме того, повышается порог, начиная с которого решения об инвестициях или субсидиях из федерального бюджета на объекты капитального строительства принимается правительством - до 3 миллиардов рублей с 1,5 миллиарда рублей. При меньшей сумме средства может выделить своим правовым актом главный распорядитель бюджетных средств. Вместе с тем при вложениях от 1,5 миллиарда рублей надо будет в течение 10 дней проинформировать о таких решениях Госдуму и Совет Федерации.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
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россия, фонд национального благосостояния россии, госдума рф, экономика

Госдума разрешила размещать средства ФНБ в драгметаллы

13:35 09.12.2020
 
© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Mike Groll
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы.
Документ разрешает размещать средства ФНБ на депозитах и остатках на счетах в Банке России в драгметаллах. По задумке Минфина, в первую очередь это может быть золото. Изменения направлены на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда.
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Закон также предоставляет правительству РФ право выдавать в 2021 году госкредиты, не предусмотренные программой на 2021-2023 годы, в пределах ее объема, а также из остатков средств федерального бюджета с 2020 года. Помимо этого, документ предусматривали зачисление всех административных штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным федеральным автодорогам в Федеральный дорожный фонд.
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Ряд вносимых законом изменений касается наделения публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление данной компании средств без поправок в сам бюджет, но после рассмотрения соответствующих предложений комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.
Кроме того, повышается порог, начиная с которого решения об инвестициях или субсидиях из федерального бюджета на объекты капитального строительства принимается правительством - до 3 миллиардов рублей с 1,5 миллиарда рублей. При меньшей сумме средства может выделить своим правовым актом главный распорядитель бюджетных средств. Вместе с тем при вложениях от 1,5 миллиарда рублей надо будет в течение 10 дней проинформировать о таких решениях Госдуму и Совет Федерации.
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