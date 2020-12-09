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Госдума поддержала запрет финансировать митинги в России из-за рубежа
Госдума поддержала запрет финансировать митинги в России из-за рубежа
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:46
2020-12-09T17:46
дмитрий вяткин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно.Изменения вносятся в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором инициативы стал депутат Дмитрий Вяткин.В частности, депутат предлагает запретить получать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и "анонимных жертвователей". Под анонимным жертвователем автор предлагает понимать физлицо, которое не указало в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указало недостоверные сведения, либо юрлицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения."Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия, открытый в российском банке. Использование для этих целей иных банковских счетов, а также прием наличных денежных средств не допускаются", - добавляется в документе.Кроме того, согласно проекту, при перечислении средств физлицо должно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.Также Вяткин предлагает, чтобы собранные организатором мероприятия средства могли "использоваться только на покрытие расходов, связанных с организацией и проведением указанного в уведомлении публичного мероприятия", после его проведения организатор обязан был в течение 10 дней вернуть гражданам и организациям неизрасходованные средства пропорционально вложенным.
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дмитрий вяткин, госдума рф, общество

Госдума поддержала запрет финансировать митинги в России из-за рубежа

17:46 09.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов в Госдуме РФ
Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно.
Изменения вносятся в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором инициативы стал депутат Дмитрий Вяткин.

"Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, депутат предлагает запретить получать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и "анонимных жертвователей". Под анонимным жертвователем автор предлагает понимать физлицо, которое не указало в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указало недостоверные сведения, либо юрлицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения.
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"Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия, открытый в российском банке. Использование для этих целей иных банковских счетов, а также прием наличных денежных средств не допускаются", - добавляется в документе.
Кроме того, согласно проекту, при перечислении средств физлицо должно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.
Также Вяткин предлагает, чтобы собранные организатором мероприятия средства могли "использоваться только на покрытие расходов, связанных с организацией и проведением указанного в уведомлении публичного мероприятия", после его проведения организатор обязан был в течение 10 дней вернуть гражданам и организациям неизрасходованные средства пропорционально вложенным.
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Дмитрий ВяткинГосдума РФОбщество
 
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