https://ria.ru/20201209/finansirovanie-1588469991.html

Госдума поддержала запрет финансировать митинги в России из-за рубежа

Госдума поддержала запрет финансировать митинги в России из-за рубежа

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:46

2020-12-09T17:46

2020-12-09T17:46

дмитрий вяткин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно.Изменения вносятся в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором инициативы стал депутат Дмитрий Вяткин.В частности, депутат предлагает запретить получать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и "анонимных жертвователей". Под анонимным жертвователем автор предлагает понимать физлицо, которое не указало в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указало недостоверные сведения, либо юрлицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения."Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия, открытый в российском банке. Использование для этих целей иных банковских счетов, а также прием наличных денежных средств не допускаются", - добавляется в документе.Кроме того, согласно проекту, при перечислении средств физлицо должно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.Также Вяткин предлагает, чтобы собранные организатором мероприятия средства могли "использоваться только на покрытие расходов, связанных с организацией и проведением указанного в уведомлении публичного мероприятия", после его проведения организатор обязан был в течение 10 дней вернуть гражданам и организациям неизрасходованные средства пропорционально вложенным.

https://ria.ru/20201209/smi-1588368421.html

https://ria.ru/20201209/set-1588453610.html

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дмитрий вяткин, госдума рф, общество