https://ria.ru/20201209/farmatsiya-1588463959.html

Экспорт фармпродукции Москвы вырос за 9 месяцев более чем на 36%

Экспорт фармпродукции Москвы вырос за 9 месяцев более чем на 36%

Экспорт продукции фармацевтической отрасли Москвы вырос за январь-сентябрь в годовом выражении более чем на 36%, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:27

2020-12-09T17:27

2020-12-09T17:27

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экспорт продукции фармацевтической отрасли Москвы вырос за январь-сентябрь в годовом выражении более чем на 36%, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, за 9 месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) увеличился практически на 40%.Он отметил, что в целом доля промышленного экспорта в ННЭ составляет 90%, во многом экспортная ориентированность предприятий позволяет им не снижать темпы работы. "В целом за 9 месяцев мы видим рост нашей промышленности на 2% относительно прошлого года, несмотря на вводимые ограничения", - уточнил заммэра.Как сообщили в пресс-службе столичного экономического комплекса, наибольшая динамика роста объемов в процентном выражении за 9 месяцев 2020 года наблюдается в экспорте антибиотиков. Объем увеличился практически в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а основными покупателями данной продукции стали Сингапур, Белоруссия и Казахстан. Экспорт иммунологических продуктов для розничной продажи за девять месяцев по сравнению с тем же периодом 2019 года вырос в более чем на треть (34,3%), до показателя 10,68 миллиона долларов.Географическая структура экспорта представлена в первую очередь странами Ближнего Зарубежья: Узбекистан (31,78 миллиона долларов), Белоруссия (29,93 миллиона долларов), Казахстан (23,81 миллиона долларов) и Украина (19,98 миллиона долларов). Однако по итогам трех кварталов 2020 года в первой десятке стран-покупателей продукции фармацевтической отрасли находятся две африканские страны, которые импортировали в основном вакцины для людей, Нигерия и Конго. Данного вида продукции было направлено на 15,23 миллиона долларов и 7,69 миллиона долларов.Всего продукции фармотрасли было экспортировано московскими предприятиями в 93 страны, уточнили в пресс-службе.

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форум "сделано в россии", россия, владимир ефимов (политик), москва, экономика