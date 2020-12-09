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Экспорт фармпродукции Москвы вырос за 9 месяцев более чем на 36%
Экспорт фармпродукции Москвы вырос за 9 месяцев более чем на 36%
Экспорт продукции фармацевтической отрасли Москвы вырос за январь-сентябрь в годовом выражении более чем на 36%, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:27
2020-12-09T17:27
форум "сделано в россии"
россия
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экспорт продукции фармацевтической отрасли Москвы вырос за январь-сентябрь в годовом выражении более чем на 36%, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, за 9 месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) увеличился практически на 40%.Он отметил, что в целом доля промышленного экспорта в ННЭ составляет 90%, во многом экспортная ориентированность предприятий позволяет им не снижать темпы работы. "В целом за 9 месяцев мы видим рост нашей промышленности на 2% относительно прошлого года, несмотря на вводимые ограничения", - уточнил заммэра.Как сообщили в пресс-службе столичного экономического комплекса, наибольшая динамика роста объемов в процентном выражении за 9 месяцев 2020 года наблюдается в экспорте антибиотиков. Объем увеличился практически в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а основными покупателями данной продукции стали Сингапур, Белоруссия и Казахстан. Экспорт иммунологических продуктов для розничной продажи за девять месяцев по сравнению с тем же периодом 2019 года вырос в более чем на треть (34,3%), до показателя 10,68 миллиона долларов.Географическая структура экспорта представлена в первую очередь странами Ближнего Зарубежья: Узбекистан (31,78 миллиона долларов), Белоруссия (29,93 миллиона долларов), Казахстан (23,81 миллиона долларов) и Украина (19,98 миллиона долларов). Однако по итогам трех кварталов 2020 года в первой десятке стран-покупателей продукции фармацевтической отрасли находятся две африканские страны, которые импортировали в основном вакцины для людей, Нигерия и Конго. Данного вида продукции было направлено на 15,23 миллиона долларов и 7,69 миллиона долларов.Всего продукции фармотрасли было экспортировано московскими предприятиями в 93 страны, уточнили в пресс-службе.
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форум "сделано в россии", россия, владимир ефимов (политик), москва, экономика

Экспорт фармпродукции Москвы вырос за 9 месяцев более чем на 36%

17:27 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов во время пресс-конференции на тему: "Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтра"в ММПЦ "Россия сегодня". 19 октября 2017
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов во время пресс-конференции на тему: Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтрав ММПЦ Россия сегодня. 19 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экспорт продукции фармацевтической отрасли Москвы вырос за январь-сентябрь в годовом выражении более чем на 36%, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, за 9 месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) увеличился практически на 40%.

"Понятно, что внутри мы видим изменение структуры этого экспорта, на который повлияла пандемия, преобладает продукция как полипропилен, полиэтилен, и, безусловно, лидирующие позиции занимает фармацевтическая отрасль, экспорт которой увеличился практически на 36% относительно прошлого года", - сказал Ефимов, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России", который проходит в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что в целом доля промышленного экспорта в ННЭ составляет 90%, во многом экспортная ориентированность предприятий позволяет им не снижать темпы работы. "В целом за 9 месяцев мы видим рост нашей промышленности на 2% относительно прошлого года, несмотря на вводимые ограничения", - уточнил заммэра.
Как сообщили в пресс-службе столичного экономического комплекса, наибольшая динамика роста объемов в процентном выражении за 9 месяцев 2020 года наблюдается в экспорте антибиотиков. Объем увеличился практически в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а основными покупателями данной продукции стали Сингапур, Белоруссия и Казахстан. Экспорт иммунологических продуктов для розничной продажи за девять месяцев по сравнению с тем же периодом 2019 года вырос в более чем на треть (34,3%), до показателя 10,68 миллиона долларов.
Географическая структура экспорта представлена в первую очередь странами Ближнего Зарубежья: Узбекистан (31,78 миллиона долларов), Белоруссия (29,93 миллиона долларов), Казахстан (23,81 миллиона долларов) и Украина (19,98 миллиона долларов). Однако по итогам трех кварталов 2020 года в первой десятке стран-покупателей продукции фармацевтической отрасли находятся две африканские страны, которые импортировали в основном вакцины для людей, Нигерия и Конго. Данного вида продукции было направлено на 15,23 миллиона долларов и 7,69 миллиона долларов.
Всего продукции фармотрасли было экспортировано московскими предприятиями в 93 страны, уточнили в пресс-службе.
 
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