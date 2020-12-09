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Умер ведущий артист Малого театра Вячеслав Езепов
Умер ведущий артист Малого театра Вячеслав Езепов
Народный артист РСФСР, ведущий актер Малого театра Вячеслав Езепов скончался в среду на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:35
2020-12-09T15:35
культура
рсфср
малый театр
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, ведущий актер Малого театра Вячеслав Езепов скончался в среду на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре."За 53 года работы в Малом театре он исполнил около 40 ролей. Подлинный лицедей, Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конек актера – скользкие, морально нечистоплотные персонажи, от вороватого управляющего имением Вукола Чугунова ("Волки и овцы" А. Н. Островского) и циничного Щеткина ("Дети Ванюшина" С. Найденова) до двуличного будущего царя Василия Шуйского ("Царь Иоанн Грозный")", - говорится в сообщении.В театре отметили, что Езепов был "артистом тонкого и глубокого психологического анализа, что в сочетании с богатой палитрой выразительных средств, самобытной творческой индивидуальностью, трудолюбием и целеустремленностью позволяло ему создавать яркие, запоминающиеся образы".О времени и месте прощания с актером будет объявлено дополнительно.
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рсфср, малый театр

Умер ведущий артист Малого театра Вячеслав Езепов

15:35 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский и артист Малого театра Вячеслав Езепов на торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства. 6 июня 2018
Министр культуры РФ Владимир Мединский и артист Малого театра Вячеслав Езепов на торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства. 6 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, ведущий актер Малого театра Вячеслав Езепов скончался в среду на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре.
"За 53 года работы в Малом театре он исполнил около 40 ролей. Подлинный лицедей, Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конек актера – скользкие, морально нечистоплотные персонажи, от вороватого управляющего имением Вукола Чугунова ("Волки и овцы" А. Н. Островского) и циничного Щеткина ("Дети Ванюшина" С. Найденова) до двуличного будущего царя Василия Шуйского ("Царь Иоанн Грозный")", - говорится в сообщении.
В театре отметили, что Езепов был "артистом тонкого и глубокого психологического анализа, что в сочетании с богатой палитрой выразительных средств, самобытной творческой индивидуальностью, трудолюбием и целеустремленностью позволяло ему создавать яркие, запоминающиеся образы".
О времени и месте прощания с актером будет объявлено дополнительно.
 
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