https://ria.ru/20201209/ezepov-1588436452.html

Умер ведущий артист Малого театра Вячеслав Езепов

Умер ведущий артист Малого театра Вячеслав Езепов

Народный артист РСФСР, ведущий актер Малого театра Вячеслав Езепов скончался в среду на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:35

2020-12-09T15:35

2020-12-09T15:35

культура

рсфср

малый театр

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, ведущий актер Малого театра Вячеслав Езепов скончался в среду на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре."За 53 года работы в Малом театре он исполнил около 40 ролей. Подлинный лицедей, Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конек актера – скользкие, морально нечистоплотные персонажи, от вороватого управляющего имением Вукола Чугунова ("Волки и овцы" А. Н. Островского) и циничного Щеткина ("Дети Ванюшина" С. Найденова) до двуличного будущего царя Василия Шуйского ("Царь Иоанн Грозный")", - говорится в сообщении.В театре отметили, что Езепов был "артистом тонкого и глубокого психологического анализа, что в сочетании с богатой палитрой выразительных средств, самобытной творческой индивидуальностью, трудолюбием и целеустремленностью позволяло ему создавать яркие, запоминающиеся образы".О времени и месте прощания с актером будет объявлено дополнительно.

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, малый театр