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В Киеве начался суд об избрании меры пресечения Януковичу
В Киеве начался суд об избрании меры пресечения Януковичу
Печерский районный суд Киева в среду начал рассмотрение ходатайства о заочном избрании меры пресечения в виде ареста экс-президенту Украины Виктору Януковичу по РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:07
2020-12-09T16:10
дело виктора януковича
виктор янукович
украина
в мире
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КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Печерский районный суд Киева в среду начал рассмотрение ходатайства о заочном избрании меры пресечения в виде ареста экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу "евромайдана".Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест Януковича по делу "евромайдана" и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. Экс-президент попросил суд обеспечить его участие в заседании. Адвокаты Януковича также ходатайствовали о допросе ряда свидетелей на заседании и обеспечения участия в нем потерпевших."Судебное заседание по рассмотрению ходатайства стороны обвинения о содержании под стражей объявляется продолженным", - сказал следственный судья Вячеслав Пидпалый. Трансляция велась на Youtube-канале "Судебная власть Украины".Печерский районный суд Киева в мае заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест.Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площадь Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава Службы безопасности Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБ Владимира Тоцкого по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
https://ria.ru/20201121/revolyutsii-1585700909.html
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дело виктора януковича, виктор янукович, украина, в мире

В Киеве начался суд об избрании меры пресечения Януковичу

16:07 09.12.2020 (обновлено: 16:10 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Печерский районный суд Киева в среду начал рассмотрение ходатайства о заочном избрании меры пресечения в виде ареста экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу "евромайдана".
Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест Януковича по делу "евромайдана" и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. Экс-президент попросил суд обеспечить его участие в заседании. Адвокаты Януковича также ходатайствовали о допросе ряда свидетелей на заседании и обеспечения участия в нем потерпевших.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 17:58
Зеленский заявил, что Украина должна извлечь уроки из "революций"
"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства стороны обвинения о содержании под стражей объявляется продолженным", - сказал следственный судья Вячеслав Пидпалый. Трансляция велась на Youtube-канале "Судебная власть Украины".
Печерский районный суд Киева в мае заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площадь Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава Службы безопасности Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБ Владимира Тоцкого по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 19:28
Украина потребует от России выдать Януковича
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
 
Дело Виктора ЯнуковичаВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
 
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