https://ria.ru/20201209/erevan-1588437027.html

В Ереване протестующие начали собираться у здания парламента

В Ереване протестующие начали собираться у здания парламента

Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:36

2020-12-09T15:36

2020-12-09T23:34

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

дашнакцутюн

никол пашинян

роберт кочарян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие перекрыли весь прилегающий к зданию законодательного органа центральный проспект Баграмяна. Здание парламента оцеплено полицией.Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что подобные акции будут проводиться, пока оппозиционные силы не добьются отставки властей.В среду в парламенте назначен правительственный час, в котором должен участвовать и Пашинян. Прибыл ли он в здание парламента, пока неясно.Во вторник представитель армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян от имени оппозиционных сил, добивающихся отставки Пашиняна, призвал всех соратников собраться в среду возле здания парламента и "заставить правящий режим принять волю народа".Во вторник в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. Протестующие в том числе препятствовали работе метро. С призывом к премьеру уйти с поста выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201207/panikhida-1588113790.html

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азербайджан

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Тысячи митингующих в центре Еревана требуют отставки Пашиняна Тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались у здания парламента в Ереване. 2020-12-09T15:36 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, роберт кочарян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире