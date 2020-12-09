https://ria.ru/20201209/elka-1588413878.html

В Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку страны

В Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку страны

Главную Кремлевскую ёлку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве Московской области, сообщили РИА Новости пресс-службе комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:11

2020-12-09T14:11

2020-12-09T14:11

елена крылова

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Главную Кремлевскую ёлку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве Московской области, сообщили РИА Новости пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.Высота Кремлевской елки, которую выбрали в этом году, составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров, ее возраст – 96 лет. Дерево выбрали из 50 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам ёлок.Раннее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РИА Новости, что главную новогоднюю елку в России планируют доставить в Кремль 11 декабря. Из-за ситуации с COVID-19 представление пройдет онлайн.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/zdorove-1588327392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена крылова, общество