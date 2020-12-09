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В Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку страны
В Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку страны
Главную Кремлевскую ёлку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве Московской области, сообщили РИА Новости пресс-службе комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:11
2020-12-09T14:11
елена крылова
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Главную Кремлевскую ёлку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве Московской области, сообщили РИА Новости пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.Высота Кремлевской елки, которую выбрали в этом году, составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров, ее возраст – 96 лет. Дерево выбрали из 50 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам ёлок.Раннее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РИА Новости, что главную новогоднюю елку в России планируют доставить в Кремль 11 декабря. Из-за ситуации с COVID-19 представление пройдет онлайн.
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елена крылова, общество

В Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку страны

14:11 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРубка главной новогодней елки возле деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья
Рубка главной новогодней елки возле деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Главную Кремлевскую ёлку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве Московской области, сообщили РИА Новости пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Высота Кремлевской елки, которую выбрали в этом году, составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров, ее возраст – 96 лет. Дерево выбрали из 50 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам ёлок.
Посетители главного универсального магазина (ГУМ) в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 07:31
Россиянам привели сценарии развития ситуации с COVID после Нового года
Раннее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РИА Новости, что главную новогоднюю елку в России планируют доставить в Кремль 11 декабря. Из-за ситуации с COVID-19 представление пройдет онлайн.
 
Елена КрыловаОбщество
 
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