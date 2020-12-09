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Мишустин призвал составить предложения для решения проблем экспортеров
Мишустин призвал составить предложения для решения проблем экспортеров
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил членов кабмина внимательно выслушать пожелания экспортеров и по его итогам сформулировать предложения для... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:35
2020-12-09T13:07
форум "сделано в россии"
россия
михаил мишустин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил членов кабмина внимательно выслушать пожелания экспортеров и по его итогам сформулировать предложения для решения их проблем."Мы создаем совет несырьевых экспортеров, и в его состав вошли не только успешные предприниматели-экспортеры, но и представители деловых объединений, Торгово-промышленной палаты, РСПП, "Деловой России", "Опоры России". Сегодня на площадке форума пройдет первое заседание совета, рассчитываем, что здесь правительством и бизнесом будут подготовлены предложения по повышению конкурентоспособности российской несырьевой неэнергетической продукции, развитию и совершенствованию делового климата", - сказал он, выступая на форуме "Сделано в России".
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форум "сделано в россии", россия, михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика

Мишустин призвал составить предложения для решения проблем экспортеров

11:35 09.12.2020 (обновлено: 13:07 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2020"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Международном экспортном форуме Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил членов кабмина внимательно выслушать пожелания экспортеров и по его итогам сформулировать предложения для решения их проблем.
"Мы создаем совет несырьевых экспортеров, и в его состав вошли не только успешные предприниматели-экспортеры, но и представители деловых объединений, Торгово-промышленной палаты, РСПП, "Деловой России", "Опоры России". Сегодня на площадке форума пройдет первое заседание совета, рассчитываем, что здесь правительством и бизнесом будут подготовлены предложения по повышению конкурентоспособности российской несырьевой неэнергетической продукции, развитию и совершенствованию делового климата", - сказал он, выступая на форуме "Сделано в России".
"Прошу членов правительства, которые сегодня принимают участие в работе форума, внимательно выслушать пожелания экспортеров и по его итогам сформулировать предложения для решения их проблем и всяческой помощи, которая необходима", - добавил он.
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Форум "Сделано в России"РоссияМихаил МишустинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
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