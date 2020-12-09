https://ria.ru/20201209/eksport-1588394957.html

Мишустин призвал составить предложения для решения проблем экспортеров

Мишустин призвал составить предложения для решения проблем экспортеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил членов кабмина внимательно выслушать пожелания экспортеров и по его итогам сформулировать предложения для... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:35

2020-12-09T11:35

2020-12-09T13:07

форум "сделано в россии"

россия

михаил мишустин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил членов кабмина внимательно выслушать пожелания экспортеров и по его итогам сформулировать предложения для решения их проблем."Мы создаем совет несырьевых экспортеров, и в его состав вошли не только успешные предприниматели-экспортеры, но и представители деловых объединений, Торгово-промышленной палаты, РСПП, "Деловой России", "Опоры России". Сегодня на площадке форума пройдет первое заседание совета, рассчитываем, что здесь правительством и бизнесом будут подготовлены предложения по повышению конкурентоспособности российской несырьевой неэнергетической продукции, развитию и совершенствованию делового климата", - сказал он, выступая на форуме "Сделано в России".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "сделано в россии", россия, михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика