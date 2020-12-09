Мишустин призвал составить предложения для решения проблем экспортеров
11:35 09.12.2020 (обновлено: 13:07 09.12.2020)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2020"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил членов кабмина внимательно выслушать пожелания экспортеров и по его итогам сформулировать предложения для решения их проблем.
"Мы создаем совет несырьевых экспортеров, и в его состав вошли не только успешные предприниматели-экспортеры, но и представители деловых объединений, Торгово-промышленной палаты, РСПП, "Деловой России", "Опоры России". Сегодня на площадке форума пройдет первое заседание совета, рассчитываем, что здесь правительством и бизнесом будут подготовлены предложения по повышению конкурентоспособности российской несырьевой неэнергетической продукции, развитию и совершенствованию делового климата", - сказал он, выступая на форуме "Сделано в России".
"Прошу членов правительства, которые сегодня принимают участие в работе форума, внимательно выслушать пожелания экспортеров и по его итогам сформулировать предложения для решения их проблем и всяческой помощи, которая необходима", - добавил он.