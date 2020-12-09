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https://ria.ru/20201209/eksport-1588368577.html
Расходы на нацпроект поддержки экспорта увеличат до 96 миллиардов рублей
Расходы на нацпроект поддержки экспорта увеличат до 96 миллиардов рублей
Расходы на нацпроект поддержки экспорта в бюджете на следующий год зарезервированы в объеме 96 миллиардов рублей по сравнению с 74 миллиардами текущего года,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:47
2020-12-09T11:47
форум "сделано в россии"
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Расходы на нацпроект поддержки экспорта в бюджете на следующий год зарезервированы в объеме 96 миллиардов рублей по сравнению с 74 миллиардами текущего года, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме "Сделано в России"."Мы существенно увеличиваем финансирование мероприятий, которые запланированы в рамках национального проекта. Если в текущем году на поддержку экспорта было предусмотрено около 74 миллиардов рублей, то в федеральном бюджете на следующий год зарезервировано уже примерно 96 миллиардов рублей", - сказал он.Глава кабмина также уделил внимание недавно заработавшей системе "Одного окна" для экспортеров."Очень важно, что она обеспечит бизнесу онлайн-доступ из одной точки к, соответственно, государственным услугам, сопровождающим выход компании на внешние рынки", - отметил он.Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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форум "сделано в россии", россия, михаил мишустин, экономика

Расходы на нацпроект поддержки экспорта увеличат до 96 миллиардов рублей

11:47 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2020"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Международном экспортном форуме Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Расходы на нацпроект поддержки экспорта в бюджете на следующий год зарезервированы в объеме 96 миллиардов рублей по сравнению с 74 миллиардами текущего года, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме "Сделано в России".
"Мы существенно увеличиваем финансирование мероприятий, которые запланированы в рамках национального проекта. Если в текущем году на поддержку экспорта было предусмотрено около 74 миллиардов рублей, то в федеральном бюджете на следующий год зарезервировано уже примерно 96 миллиардов рублей", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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"Очень важно, что она обеспечит бизнесу онлайн-доступ из одной точки к, соответственно, государственным услугам, сопровождающим выход компании на внешние рынки", - отметил он.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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