https://ria.ru/20201209/eksport-1588368577.html

Расходы на нацпроект поддержки экспорта увеличат до 96 миллиардов рублей

Расходы на нацпроект поддержки экспорта увеличат до 96 миллиардов рублей

Расходы на нацпроект поддержки экспорта в бюджете на следующий год зарезервированы в объеме 96 миллиардов рублей по сравнению с 74 миллиардами текущего года,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:47

2020-12-09T11:47

2020-12-09T11:47

форум "сделано в россии"

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Расходы на нацпроект поддержки экспорта в бюджете на следующий год зарезервированы в объеме 96 миллиардов рублей по сравнению с 74 миллиардами текущего года, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме "Сделано в России"."Мы существенно увеличиваем финансирование мероприятий, которые запланированы в рамках национального проекта. Если в текущем году на поддержку экспорта было предусмотрено около 74 миллиардов рублей, то в федеральном бюджете на следующий год зарезервировано уже примерно 96 миллиардов рублей", - сказал он.Глава кабмина также уделил внимание недавно заработавшей системе "Одного окна" для экспортеров."Очень важно, что она обеспечит бизнесу онлайн-доступ из одной точки к, соответственно, государственным услугам, сопровождающим выход компании на внешние рынки", - отметил он.Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20201209/eksport-1588356902.html

россия

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форум "сделано в россии", россия, михаил мишустин, экономика