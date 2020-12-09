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Мишустин оценил объемы несырьевого российского экспорта
Мишустин оценил объемы несырьевого российского экспорта
Объемы российского несырьевого неэнергетического экспорта за январь-сентябрь 2020 года превысили 111 миллиардов долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:08
2020-12-09T11:28
владимир путин
форум "сделано в россии"
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объемы российского несырьевого неэнергетического экспорта за январь-сентябрь 2020 года превысили 111 миллиардов долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным цели добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года.Для этого был скорректирован нацпроект "Международная кооперация и экспорт" - теперь в нем более четко прописаны меры, которые позволят максимально раскрыть экспортный потенциал России, отметил премьер.
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владимир путин, форум "сделано в россии", михаил мишустин, экономика

Мишустин оценил объемы несырьевого российского экспорта

11:08 09.12.2020 (обновлено: 11:28 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объемы российского несырьевого неэнергетического экспорта за январь-сентябрь 2020 года превысили 111 миллиардов долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Только за девять месяцев этого года объемы несырьевого неэнергетического экспорта в РФ превысили 111 миллиардов долларов", - сказал Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России".
Он напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным цели добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года.
Для этого был скорректирован нацпроект "Международная кооперация и экспорт" - теперь в нем более четко прописаны меры, которые позволят максимально раскрыть экспортный потенциал России, отметил премьер.
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