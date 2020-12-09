https://ria.ru/20201209/eksport-1588356902.html

Мишустин оценил объемы несырьевого российского экспорта

Мишустин оценил объемы несырьевого российского экспорта

Объемы российского несырьевого неэнергетического экспорта за январь-сентябрь 2020 года превысили 111 миллиардов долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:08

2020-12-09T11:08

2020-12-09T11:28

владимир путин

форум "сделано в россии"

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объемы российского несырьевого неэнергетического экспорта за январь-сентябрь 2020 года превысили 111 миллиардов долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным цели добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года.Для этого был скорректирован нацпроект "Международная кооперация и экспорт" - теперь в нем более четко прописаны меры, которые позволят максимально раскрыть экспортный потенциал России, отметил премьер.

https://ria.ru/20201125/eksport-1586280018.html

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владимир путин, форум "сделано в россии", михаил мишустин, экономика