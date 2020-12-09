https://ria.ru/20201209/ekonomika-1588391728.html

Пандемия COVID-19 меняет баланс сил в мировой экономике, считает Меркель

Пандемия COVID-19 меняет баланс сил в мировой экономике, считает Меркель

Пандемия коронавируса меняет экономический и общественно-политический баланс сил в мире, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:56

2020-12-09T12:56

2020-12-09T12:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

китай

сша

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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса меняет экономический и общественно-политический баланс сил в мире, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Канцлер заявила, что Германию воспринимают как "признанную во всем мире свободную, открытую и демократическую страну" и кабмин ФРГ хочет сохранить этот статус Германии в будущем в том числе благодаря принимаемым бюджетным мерам.Она подчеркнула, что Германии необходимо оценить, в какой ситуации она может оказаться в будущем. Для этого она привела как пример прогнозы, которые показывают серьезный спад ВВП около 10% для ряда европейский стран. Германия, по ее словам, относится к промежуточной группе, как США, Австралия с падением 4-6% ВВП. "Но есть страны, как например, Китай, которые закончат год с ростом 1,9%, борясь с тем же самым вирусом", - продолжила канцлер.Поэтому Меркель призвала делать все для восстановления экономики Германии до предкризисного уровня. "Мы должны увидеть, что Германия будет в числе тех стран, которые успешно преодолеют эти времена. И я считаю, что федеральный бюджет является условием для этого", - заявила канцлер на заседании парламента, посвященного в том числе вопросу принимаемого на 2021 год бюджета.В связи с этим Меркель отдельно отметила, что значительные бюджетные средства будут направлены на ориентированные на будущее секторы экономики. "Мы выделяем 9 миллиардов (евро) в следующем году на водородную стратегию, два миллиарда на искусственный интеллект, два миллиарда на квантовые технологии, два миллиарда на коммуникационные технологии будущего 5 и 6G", - заявила канцлер, подчеркнув, что Германия и ее фирмы должны сохранить конкурентоспособность.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588348377.html

германия

китай

сша

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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, китай, сша