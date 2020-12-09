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Пандемия COVID-19 меняет баланс сил в мировой экономике, считает Меркель
Пандемия COVID-19 меняет баланс сил в мировой экономике, считает Меркель
Пандемия коронавируса меняет экономический и общественно-политический баланс сил в мире, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:56
2020-12-09T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
китай
сша
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса меняет экономический и общественно-политический баланс сил в мире, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Канцлер заявила, что Германию воспринимают как "признанную во всем мире свободную, открытую и демократическую страну" и кабмин ФРГ хочет сохранить этот статус Германии в будущем в том числе благодаря принимаемым бюджетным мерам.Она подчеркнула, что Германии необходимо оценить, в какой ситуации она может оказаться в будущем. Для этого она привела как пример прогнозы, которые показывают серьезный спад ВВП около 10% для ряда европейский стран. Германия, по ее словам, относится к промежуточной группе, как США, Австралия с падением 4-6% ВВП. "Но есть страны, как например, Китай, которые закончат год с ростом 1,9%, борясь с тем же самым вирусом", - продолжила канцлер.Поэтому Меркель призвала делать все для восстановления экономики Германии до предкризисного уровня. "Мы должны увидеть, что Германия будет в числе тех стран, которые успешно преодолеют эти времена. И я считаю, что федеральный бюджет является условием для этого", - заявила канцлер на заседании парламента, посвященного в том числе вопросу принимаемого на 2021 год бюджета.В связи с этим Меркель отдельно отметила, что значительные бюджетные средства будут направлены на ориентированные на будущее секторы экономики. "Мы выделяем 9 миллиардов (евро) в следующем году на водородную стратегию, два миллиарда на искусственный интеллект, два миллиарда на квантовые технологии, два миллиарда на коммуникационные технологии будущего 5 и 6G", - заявила канцлер, подчеркнув, что Германия и ее фирмы должны сохранить конкурентоспособность.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, китай, сша

Пандемия COVID-19 меняет баланс сил в мировой экономике, считает Меркель

12:56 09.12.2020
 
© AP Photo / Michael SohnКанцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса меняет экономический и общественно-политический баланс сил в мире, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Канцлер заявила, что Германию воспринимают как "признанную во всем мире свободную, открытую и демократическую страну" и кабмин ФРГ хочет сохранить этот статус Германии в будущем в том числе благодаря принимаемым бюджетным мерам.
"Эта пандемия является тем, что меняет баланс сил в мире, в первую очередь, в экономическом смысле, но возможно и в общественно-политическом", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.
Она подчеркнула, что Германии необходимо оценить, в какой ситуации она может оказаться в будущем. Для этого она привела как пример прогнозы, которые показывают серьезный спад ВВП около 10% для ряда европейский стран. Германия, по ее словам, относится к промежуточной группе, как США, Австралия с падением 4-6% ВВП. "Но есть страны, как например, Китай, которые закончат год с ростом 1,9%, борясь с тем же самым вирусом", - продолжила канцлер.
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Поэтому Меркель призвала делать все для восстановления экономики Германии до предкризисного уровня. "Мы должны увидеть, что Германия будет в числе тех стран, которые успешно преодолеют эти времена. И я считаю, что федеральный бюджет является условием для этого", - заявила канцлер на заседании парламента, посвященного в том числе вопросу принимаемого на 2021 год бюджета.
В связи с этим Меркель отдельно отметила, что значительные бюджетные средства будут направлены на ориентированные на будущее секторы экономики. "Мы выделяем 9 миллиардов (евро) в следующем году на водородную стратегию, два миллиарда на искусственный интеллект, два миллиарда на квантовые технологии, два миллиарда на коммуникационные технологии будущего 5 и 6G", - заявила канцлер, подчеркнув, что Германия и ее фирмы должны сохранить конкурентоспособность.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияКитайСША
 
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