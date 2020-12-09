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Экипаж МКС два раза выйдет в открытый космос в январе, рассказали в НАСА
Экипаж МКС два раза выйдет в открытый космос в январе, рассказали в НАСА
Экипаж Международной космической станции совершит два выхода в открытый космос по американской программе в январе 2021 года, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T03:05
2020-12-09T03:05
2020-12-09T03:05
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции совершит два выхода в открытый космос по американской программе в январе 2021 года, сообщил РИА Новости представитель НАСА.В 2020 году экипаж выполнил восемь выходов с борта станции, из них семь по американской программе и один - по российской.По словам представителя НАСА, два выхода по американской программе намечаются в январе 2021 года, их осуществят астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер.В ноябре из предварительной программы МКС, разработанной РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости, стало известно, что российские космонавты в 2021 году установят рекорд по количеству выходов в открытый космос - семь - с борта станции.Сейчас на МКС помимо Хопкинса и Гловера работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, москва